遭林靜儀批「夢到」寫文 第一線急診醫後悔當初選急診

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
「急診醫師碎碎念」臉書粉專今年除夕夜依舊犧牲與家人團圓的時間到醫院值班，感嘆每當春節被無盡人潮淹沒時、在別人一家團圓時、描述基層狀況卻被政府官員指責時，統統都後悔選擇走急診醫學科。急診室示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
臉書粉專「急診醫師碎碎念」昨值除夕夜班，感嘆每年過年都被無盡的人潮淹沒，每當春節、無法與家人團圓時，都後悔選擇「急診醫學科」，他也特別提及，日前轉述有名30多歲的女子腦出血無法轉入加護病房，雙北也無病房可轉時，急診醫師只能在急診協助動刀，無奈醫療正在崩壞中一事，被衛福部次長林靜儀以「夢到文」反擊根本無此事，該名醫師無奈指出，被官員指責時，更是後悔選擇急診。

每逢春節，急診壅塞總會反覆上演，衛福部今年於六都設置13處輕急症中心（UCC），同時挹注16億鼓勵醫療院所於春節期間開診，同時設置健保快易通，提供民眾查詢春節就醫去處，避免人潮全湧入急診。根據統計，除夕當天全國醫院開診率58%，初一開診率為25%、初二29%、初三43%、至初四有77%醫院提供門診服務。

但在春節9天連假開跑前，「急診醫師碎碎念」臉書粉專PO文指出，聽說有一名30多歲女性患者因劇烈頭痛、意識不清送急診，確診為蜘蛛網膜下腔出血，必須緊急手術，但在擁有全台最多醫學中心的雙北地區，卻面臨無加護病房床位、無法轉院的窘境，並表示「這就是醫療崩壞進行式」。

該則PO文引來林靜儀注意，同於臉書PO文反擊，強調「不必用夢到來寫文做新聞」，目前急救責任醫院的急診待床與加護病房空床狀況，衛福部醫事司每日都有監控與掌握。

林靜儀的反擊使不少醫師於她臉書下回擊，台北市聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰更在2月14日於臉書發文，指出林靜儀去年曾以「小腦袋」形容前線急診醫師，當年急診醫界傳出上百人離職，如今風波暫歇又再度強勢發聲，質疑官方是否真正理解第一線壓力。

昨適逢除夕夜，「急診醫師碎碎念」指出，已經是很資深急診醫師的他，還是在第一線拚搏，20幾年來，從未因為過年感到特別開心，因為從來沒有過過一個從頭到尾的年，每當春節被無盡人潮淹沒時、在別人一家團圓時、描述基層狀況卻被政府官員指責時，統統都後悔選擇走急診醫學科。但矛盾的是，當他把一個瀕死狀況的患者從鬼門關拉回來時，又慶幸自己選到急診醫學專科。

「急診醫師碎碎念」版主回憶，當年他因阿基里斯腱斷裂，杵著拐杖去參加醫勞盟成立大會；當年遇急診醫療暴力，他與同梯醫師到立法院與時任立委田秋堇召開記者會，當時他現身說法，形容受到醫療暴力威脅的急診「什麼叫地獄，急診室就是地獄」；但是沒想到，昔日伙伴，如今卻是這樣看仍在第一線的急診醫師們。

他無奈說「真的令人心寒」，今年的除夕夜，他仍在急診值班，這已經是數不清是第幾個在急診室度過的除夕夜，他當下只希望手上這位懷疑腸中風的病患，在接受手術後，能順利過關。

