桃園以北+宜花轉濕冷 低溫下探1字頭 初三好天氣適合走春

今天大年初一，受到東北季風的影響，中央氣象署表示，今天迎風面的桃園以北及宜蘭、花蓮整日雲量偏多，不定時有局部短暫雨，竹苗、台東、恆春半島及晚間中部山區也有零星降雨的機率，外出攜帶雨具備用，而中南部地區則為多雲到晴的天氣。

溫度方面，氣象署表示，北部及宜花地區高溫約17至22度，感受較為濕涼，中部及台東24至25度，南部26至28度，感受溫暖舒適，夜晚清晨各地偏涼，西半部及宜蘭低溫普遍在14至16度，花東18至20度。澎湖陰天，17至19度。金門晴時多雲，13至18度。馬祖陰時多雲，9至11度。

明天初二東北季風影響，北部及東北部天氣偏涼，其他地區早晚亦涼；水氣稍減，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區亦有零星短暫雨，桃園以南地區為多雲到晴。

周四初三東北季風逐漸減弱，北部及東北部氣溫稍回升，各地早晚仍涼；各地大多為多雲到晴，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭地區有零星短暫雨。

周五初四水氣稍增多，各地早晚仍涼；基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周六初五至下周一各地早晚仍涼；各地大多為多雲到晴，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

下周二鋒面通過及東北季風增強，下周三、下周四東北季風影響，天氣轉涼；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

周日收假日馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返特別注意航班資訊及行車安全。

收假日前後，天氣回暖期間，西半部地區及金門、馬祖留意可能有低雲或局部霧影響能見度，交通往返特別注意航班資訊及行車安全。