反聖嬰有減弱趨勢 氣象署：聖嬰現象可能夏季期間發展
中央氣象署發布聖嬰展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，熱帶海氣現況顯示，近期熱帶印度洋至西太平洋西風距平顯著增強，赤道太平洋東風距平則較上月減弱，赤道中東太平洋冷海溫距平強度雖較上月偏弱，但仍西暖東冷的分布，ENSO維持反聖嬰狀態。
氣象署表示，模式預測反聖嬰現象於春季有減弱趨勢，預期夏季前回復至中性的機率較高；部分預報成員顯示，聖嬰現象可能於夏季期間發展，惟春季通常為模式預報障礙期，不確定性仍偏高。
