東北季風影響到明天 北東濕冷轉乾冷 初三可望天氣好轉

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
天氣趨勢。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
東北季風影響，迎風面轉濕冷，關於各地天氣重點，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天初一、明天初二北部、宜蘭天氣稍冷，初一陰短暫雨，初二轉多雲到晴。中部、南部早晚偏冷，晴時多雲。花東、恆春早晚偏冷，陰時多雲偶有零星雨。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周四初三東北季風減弱，北部、宜蘭氣溫回升，各地早晚仍涼；各地天氣穩定、多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星雨。周五初四北部水氣稍增多，各地早晚仍涼；各地天氣仍以多雲到晴為主，基隆北海岸、大台北、東半部地區、恆春半島、北部山區偶有短暫雨。󠀠

至於春節後期天氣，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周六初五、22日初六各地天氣穩定，多雲到晴為主，早晚仍涼。東半部及恆春半島偶有零星雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

