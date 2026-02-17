台東成功鎮發生規模4.2地震 最大震度3級有感震動

2026年2月17日清晨5時44分左右，台東縣成功鎮發生一起震源深度約19.7公里的淺層地震，芮氏規模為4.2，震央位於台東縣政府北北東方約43.9公里處。此次地震屬於有感地震，區域內部分民眾能明顯感受到搖晃。由於震源位置接近地表，增加了震感強度。

最大震度3級地區：台東縣

此次地震在台東縣成功鎮測得最大震度3級，屬於弱震程度，震時幾乎所有人都能感覺到搖晃，並可能聽見碗盤和門窗震動聲響。建議民眾注意室內物品安全，避免大型家具傾倒。地震時應保持冷靜，採取趴下、掩護、穩住的防震姿勢，遠離窗戶及重物。

最大震度2級地區：花蓮縣

鄰近的花蓮縣感受到輕微搖晃，震度為2級。大多數人在靜止狀態下能察覺地震，小型懸掛物會有輕微擺動。建議大眾無須過度恐慌，但仍應留意官方地震資訊及防震措施。

最大震度1級地區：高雄市、雲林縣

在較遠的高雄市與雲林縣一帶，地震震度為1級，屬於微震，人們平時較難察覺，僅在非常安靜狀況下可能感覺微小搖晃。

此次地震的規模與深度屬於一般淺層地震，短時間內不易對建築物造成嚴重損害，但仍提醒民眾持續注意後續餘震，並依照專業指導做好防震準備。尤其是在震度達3級以上的地區，應該檢查居家環境安全，確保通報管線無異常，降低地震後的二次災害風險。

▶看最近地震列表。（此文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）