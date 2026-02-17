快訊

地牛翻身！清晨5時44分台東成功規模4.2地震 最大震度3級

台東成功鎮發生規模4.2地震 最大震度3級有感震動

聯合新聞網／ 台北訊
02/17-05:44臺東縣成功鎮發生規模4.2有感地震
02/17-05:44臺東縣成功鎮發生規模4.2有感地震

2026年2月17日清晨5時44分左右，台東縣成功鎮發生一起震源深度約19.7公里的淺層地震，芮氏規模為4.2，震央位於台東縣政府北北東方約43.9公里處。此次地震屬於有感地震，區域內部分民眾能明顯感受到搖晃。由於震源位置接近地表，增加了震感強度。

最大震度3級地區：台東縣

此次地震在台東縣成功鎮測得最大震度3級，屬於弱震程度，震時幾乎所有人都能感覺到搖晃，並可能聽見碗盤和門窗震動聲響。建議民眾注意室內物品安全，避免大型家具傾倒。地震時應保持冷靜，採取趴下、掩護、穩住的防震姿勢，遠離窗戶及重物。

最大震度2級地區：花蓮縣

鄰近的花蓮縣感受到輕微搖晃，震度為2級。大多數人在靜止狀態下能察覺地震，小型懸掛物會有輕微擺動。建議大眾無須過度恐慌，但仍應留意官方地震資訊及防震措施。

最大震度1級地區：高雄市、雲林縣

在較遠的高雄市與雲林縣一帶，地震震度為1級，屬於微震，人們平時較難察覺，僅在非常安靜狀況下可能感覺微小搖晃。

此次地震的規模與深度屬於一般淺層地震，短時間內不易對建築物造成嚴重損害，但仍提醒民眾持續注意後續餘震，並依照專業指導做好防震準備。尤其是在震度達3級以上的地區，應該檢查居家環境安全，確保通報管線無異常，降低地震後的二次災害風險。

▶看最近地震列表。（此文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

地震 成功 規模

延伸閱讀

初一凌晨地牛翻身！東部海域發生規模4.7地震 6縣市有感

台灣東部海域發生規模4.7地震 有感震度2級

除夕夜地牛翻身！台中19:00發生規模4地震 6縣市有感搖晃

上午10時50分宜蘭縣近海規模3.8淺層地震 最大震度花蓮縣4級

相關新聞

地牛翻身 清晨5時44分台東成功規模4.2地震 最大震度3級

中央氣象署發布顯著有感地震報告，今天清晨5時44分，在台東縣政府北北東方43.9公里，位於台東縣成功鎮，發生芮氏規模4....

台灣東部海域發生規模4.7地震 有感震度2級

2月17日凌晨2時23分，台灣東部海域發生規模4.7地震，最大震度為宜蘭縣及新北市部分地區2級有感搖晃，深度約63公里。地震屬淺層且無明顯災害報告。

桃園以北+宜花轉濕冷 低溫下探1字頭 初三好天氣適合走春

今天大年初一，受到東北季風的影響，中央氣象署表示，今天迎風面的桃園以北及宜蘭、花蓮整日雲量偏多，不定時有局部短暫雨，竹苗...

反聖嬰有減弱趨勢 氣象署：聖嬰現象可能夏季期間發展

中央氣象署發布聖嬰展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，熱帶海氣現況顯示，近期熱帶印度洋至西太平洋西風距平顯著增...

東北季風影響到明天 北東濕冷轉乾冷 初三可望天氣好轉

東北季風影響，迎風面轉濕冷，關於各地天氣重點，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天初一、明天初二北部、宜蘭天氣稍...

台東成功鎮發生規模4.2地震 最大震度3級有感震動

2月17日清晨5點44分，台東縣成功鎮發生芮氏規模4.2地震，有感震度達3級，最大震度地區為台東縣成功鎮，周邊花蓮、高雄等地亦有搖晃感。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。