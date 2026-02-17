初一水氣增 北東迎馬年第一場雨轉濕冷 這天才回暖

今天大年初一，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，受東北季風影響，北部及東北部天氣偏涼，其它地區早晚亦涼；尤其是中南部地區，日夜溫差增大。由於環境水氣增多，桃園以北、基隆及宜蘭、花蓮地區都有局部短暫雨，竹苗、台東地區及恆春半島也有零星短暫陣雨機會，中南部則維持為多雲到晴天氣。

明天大年初二環境水氣開始減少，林得恩說，就剩基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島還有局部短暫雨機會，桃園以南地區恢復為多雲到晴的穩定天氣。

溫度部分，他表示，今、明兩天高溫預測，台灣北部、基隆、宜蘭及澎湖地區都在17至20度，花蓮地區也在21至22度之間，中部及台東地區高溫為23至26度之間，南部地區26至28度，金門及馬祖地區最高溫也分別在17至19度及11至13度之間。要到周四大年初三，東北季風開始逐漸減弱，北部及東北部氣溫就會稍稍回升；但是，各地早晚仍涼，多注意溫度變化。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。