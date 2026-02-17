不斷更新／初一南下車潮明顯增加 國道避開12地雷路段

（5:30更新）

今天是春節連續假期大年初一，目前國道各區路段車流順暢，國道5號清晨已經出現南下車潮。高速公路局預估今天國道交通量為122百萬車公里，為年平均平日 （93百萬車公里）的1.3倍，其中南向交通量可達67百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局預判國道今天重點壅塞路段：

1、南（東）向：國1楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3土城-關西、快官-霧峰；國5南港系統-頭城；國10鼎金系統-燕巢系統。

2、北（西）向：國1圓山-大華系統；國3草屯-霧峰；國5宜蘭-坪林；國4潭子系統-豐勢；國6東草屯-霧峰系統；國10仁武至左營端。

高公局建議西部國道南向用路人上午6時前或中午12時後出發；國5南向用路人建議下午5時後出發。

今天國道相關疏導措施包括：5-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控。