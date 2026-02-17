初一凌晨地牛翻身！東部海域發生規模4.7地震 6縣市有感

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
東部海域今凌晨2時23分再發生規模4.7地震。圖／中央氣象署提供
東部海域今凌晨2時23分再發生規模4.7地震。圖／中央氣象署提供

地牛震動不斷，昨天除夕晚間7時才發生規模4地震，東部海域今凌晨2時23分再發生規模4.7地震，地震深度62.9公里，最大震度2級。

台中昨天除夕晚間7時發生規模4地震，地震深度21.6公里，各縣市最大震度為台中、彰化3級，苗栗、南投、雲林、嘉市1級。

東部海域今凌晨2時23分再發生規模4.7地震，地震深度62.9公里，最大震度2級。各縣市最大震度為宜蘭、新北2級，花蓮、台北、桃園、竹縣1級。

地震 規模 除夕

延伸閱讀

台灣東部海域發生規模4.7地震 有感震度2級

彰化市南瑤宮除夕路跑回歸 田徑小將包辦男前三、議員女助理奪冠

「歡樂宜蘭年」除夕守歲跨年晚會在中興文創園區 熱鬧光影迎新春

出席法鼓山除夕撞鐘 賴清德喊話立院：盡速通過國防特別預算及總預算

相關新聞

台灣東部海域發生規模4.7地震 有感震度2級

2月17日凌晨2時23分，台灣東部海域發生規模4.7地震，最大震度為宜蘭縣及新北市部分地區2級有感搖晃，深度約63公里。地震屬淺層且無明顯災害報告。

初一凌晨地牛翻身！東部海域發生規模4.7地震 6縣市有感

地牛震動不斷，昨天除夕晚間7時才發生規模4地震，東部海域今凌晨2時23分再發生規模4.7地震，地震深度62.9公里，最大...

年節好味／蔬福生活 健康、風味升級

春回大地，萬象更新。春節是家人團圓的日子，無不精心準備菜色，但不少家庭的過年餐桌風景，已悄悄與過往不同——少了油膩厚重的...

大樂透春節加碼發紅包 這兩年這家彩券行搶到最多

財神爺在雲林縣撒花？雲林縣麥寮鄉「發發發彩券行｣自公益彩券第5屆以來（2024年起）每年都有開出春節加碼獎項，小年夜同時...

健康你我他／接棒準備團圓飯 不用再蓬頭垢面

婚後第三年，婆婆搬來同住，婆婆體諒我要上班，包辦了廚房的大部分工作，我也慢慢讓出廚房與冰箱的主導權。所以年夜飯完全由婆婆...

預防肌少症！青壯年起存老本 阻力運動不可少

我國進入超高齡社會，年長者容易發生的肌少症備受重視。新光醫院復健科主治醫師陳亭安表示，預防肌少症的最佳運動，是重量訓練等...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。