聽新聞
0:00 / 0:00

台灣東部海域發生規模4.7地震 有感震度2級

聯合新聞網／ 台北訊
台灣東部海域發生規模4.7有感地震。圖／氣象署
台灣東部海域發生規模4.7有感地震。圖／氣象署

2026年2月17日凌晨2時23分15秒，台灣東部海域發生規模4.7地震，震源深度約62.9公里，震央位於宜蘭縣政府東南東方約29公里處。此次地震屬於淺層地震，因震源深度介於31至70公里之間。地震釋放的能量為芮氏規模4.7，屬中低強度地震。

最大震度2級地區：宜蘭縣、新北市

本次地震最大震度為2級，主要分布在宜蘭縣冬山鄉、宜蘭市以及新北市三貂角地區。2級屬於「輕震」，大多數人能感覺到搖晃，電燈及懸掛物會輕微搖晃，靜止的車輛可能會輕輕晃動。此震度通常不會造成物品掉落或損害結構。

最大震度1級地區：花蓮縣、臺北市、桃園市、新竹縣

花蓮縣、臺北市、桃園市及新竹縣部分地區感受到1級微震，僅在靜止狀態下會感受到輕微搖晃，一般不會造成任何損害。

此次地震全臺無任何3級以上震度，屬於較輕微的地震事件，未傳出災情或結構損害報告。民眾遇震時仍應保持冷靜，依照防震守則執行「趴下、掩護、穩住」動作，確保自身安全。室內避免靠近窗戶及懸吊物，並準備好應急物資預防餘震。

地震安全宣導提醒，平時應了解避難路線與安全空間，保持通訊暢通，並注意官方發布的地震資訊與指引。遇到地震時，盡量避免驚慌、迅速找到安全避難處，待餘震結束後再檢查周圍環境和家中設施是否安全，切勿隨意進入可能危險的建築物。

▶看最近地震列表。（此文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

地震 宜蘭

延伸閱讀

疑放鞭炮引發火災 苗縣西湖、後龍地區山火入夜持續延燒

除夕夜地牛翻身！台中19:00發生規模4地震 6縣市有感搖晃

上午10時50分宜蘭縣近海規模3.8淺層地震 最大震度花蓮縣4級

粉色浪漫 新竹縣走春賞櫻 吉祥物「皮皮獅」秀夢幻景點清單

相關新聞

台灣東部海域發生規模4.7地震 有感震度2級

2月17日凌晨2時23分，台灣東部海域發生規模4.7地震，最大震度為宜蘭縣及新北市部分地區2級有感搖晃，深度約63公里。地震屬淺層且無明顯災害報告。

大樂透春節加碼發紅包 這兩年這家彩券行搶到最多

財神爺在雲林縣撒花？雲林縣麥寮鄉「發發發彩券行｣自公益彩券第5屆以來（2024年起）每年都有開出春節加碼獎項，小年夜同時...

健康你我他／接棒準備團圓飯 不用再蓬頭垢面

婚後第三年，婆婆搬來同住，婆婆體諒我要上班，包辦了廚房的大部分工作，我也慢慢讓出廚房與冰箱的主導權。所以年夜飯完全由婆婆...

預防肌少症！青壯年起存老本 阻力運動不可少

我國進入超高齡社會，年長者容易發生的肌少症備受重視。新光醫院復健科主治醫師陳亭安表示，預防肌少症的最佳運動，是重量訓練等...

春天養肝！中醫保健全攻略 打造整年健康

春天是一年之始，「春氣通肝」，是「養肝」的黃金時期。中醫師吳明珠表示，肝臟是人體的「化工廠」，承擔代謝、解毒、免疫調節等...

肌少症飲食關鍵！掌握4個營養素 吃夠更要吃對

常聽長輩說，「我吃的不多，感覺也還好，但最近爬樓梯無力、扭毛巾變吃力，肌肉比較無力…」這些都是肌少症的警訊。當長期肌肉量...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。