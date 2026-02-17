台灣東部海域發生規模4.7地震 有感震度2級
2026年2月17日凌晨2時23分15秒，台灣東部海域發生規模4.7地震，震源深度約62.9公里，震央位於宜蘭縣政府東南東方約29公里處。此次地震屬於淺層地震，因震源深度介於31至70公里之間。地震釋放的能量為芮氏規模4.7，屬中低強度地震。
最大震度2級地區：宜蘭縣、新北市
本次地震最大震度為2級，主要分布在宜蘭縣冬山鄉、宜蘭市以及新北市三貂角地區。2級屬於「輕震」，大多數人能感覺到搖晃，電燈及懸掛物會輕微搖晃，靜止的車輛可能會輕輕晃動。此震度通常不會造成物品掉落或損害結構。
最大震度1級地區：花蓮縣、臺北市、桃園市、新竹縣
花蓮縣、臺北市、桃園市及新竹縣部分地區感受到1級微震，僅在靜止狀態下會感受到輕微搖晃，一般不會造成任何損害。
此次地震全臺無任何3級以上震度，屬於較輕微的地震事件，未傳出災情或結構損害報告。民眾遇震時仍應保持冷靜，依照防震守則執行「趴下、掩護、穩住」動作，確保自身安全。室內避免靠近窗戶及懸吊物，並準備好應急物資預防餘震。
地震安全宣導提醒，平時應了解避難路線與安全空間，保持通訊暢通，並注意官方發布的地震資訊與指引。遇到地震時，盡量避免驚慌、迅速找到安全避難處，待餘震結束後再檢查周圍環境和家中設施是否安全，切勿隨意進入可能危險的建築物。
（此文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）
