大樂透春節加碼發紅包 這兩年這家彩券行搶到最多
財神爺在雲林縣撒花？雲林縣麥寮鄉「發發發彩券行｣自公益彩券第5屆以來（2024年起）每年都有開出春節加碼獎項，小年夜同時開出1注春節大紅包和6注春節小紅包，累積本屆已開出9注春節大、小紅包獎項，是全國目前累計開出最多注春節加碼獎項的彩券行。
台彩指出，小年夜(2月15日)開出大樂透春節大紅包、小紅包獎項的彩券行共69家，其中不乏多次開出大獎的幸運店家，雲林縣麥寮鄉的「發發發彩券行｣小年夜同時開出1注春節大紅包和6注春節小紅包。
這7注加碼獎項為同一張彩券，根據系統紀錄，這張彩券購買金額為350元，以電腦選號，一次投注7個號碼（7連碰），該7號碼中有6個對中當期春節大紅包獎號，另1個則是對中小紅包獎號，因此一共中了1注100萬元的春節大紅包以及6注10萬元的春節小紅包獎項，總中獎金額達160萬元。
彰化縣員林市的「福鹿彩券行｣曾於2024年開出百萬春節大紅包，小年夜當晚同時開出春節大紅包和春節小紅包獎項各1注。
台中市太平區「喜喜公益彩券行｣曾於2024年8月23日開出大樂透頭獎1.7億元，且第5屆以來每年都有開出春節加碼獎項，小年夜第6度開出1注春節大紅包。
高雄市小港區「禾啦彩券行｣、桃園市桃園區「千百萬彩券行｣都在2025年春節加碼期間開出5注春節加碼獎項，也都在小年夜再添一筆紀錄，第5屆以來的春節加碼獎項累計開出注數都已達到6注。
