最北孤島 彭佳嶼氣象站年味不減

離島彭佳嶼氣象站的觀測員留守孤島，由於資源取得不易，加上觀測員多不專精廚藝，過往年夜飯都簡單處理，但會與同在島上留守的海巡及燈塔人員相聚用餐，宮保雞丁、炸金元寶、魯白菜、紅燒糖醋魚、白菜粉絲煲、翠玉炒豆皮、滷東坡肉、黃瓜雞湯等菜色，讓孤冷的島上飄出熱鬧年味。

面積僅一點一四平方公里，大約是四個大安森林公園的彭佳嶼，位於台灣的最北疆，目前已無人居住，但仍有氣象、海巡及燈塔人員駐守，飲水、食物都得靠漁船運補，若遇上東北季風，船隻無法航行，島上人員就得面臨斷糧危機。

彭佳嶼氣象站編制有六人，過年期間減半僅三人留守。彭佳嶼氣象站主任顏增璽笑說，觀測員都不太會煮飯，所以小確幸全都建立在工友廚藝的好壞。

而平日的工作，主要是放探空氣球升空觀測到溫度、溼度及風向資料，用來預測大台北地區的午後熱對流和最高溫。而彭佳嶼的氣象資料，更能排除都市熱島效應，貢獻全球暖化的研究。

談到在駐守彭佳嶼的辛苦，顏增璽回憶，二○二一年十二月為反聖嬰年，天冷風強浪高，菲律賓周邊很多颱風生成，導致小船無法行駛，隔年受到中國大陸軍演影響，當時共船把彭佳嶼圍住，台船無法接近，「當時被困了約十五天，存糧幾乎都沒了」。

顏增璽也提到，在彭佳嶼遇到打雷時需要多注意，因島上相對高點，雖有避雷針，但萬一雷擊到房舍，就算在室內，若沒縮腳、直接赤腳踩在地上，就會被電到。他笑說，因此每當打雷時，觀測員都會把腳舉得高高的。