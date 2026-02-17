一注獨得 大樂透1.09億 獎落雲縣
大樂透春節期間連開廿天，昨天進入第五天，頭獎一點○九億元，一注獨得，開在雲林縣斗六市的彩券行；至於威力彩本期頭獎未開出，下期頭獎保證二億元。
連摃卅期、頭獎十三點五億元的威力彩早在春節連假前已經開出兩注頭獎，春節假期期間沒有威力彩連摃魅力的加持，沒想到業績還是超級熱。高雄一家彩券行老闆說，電腦彩券的列印機從早到晚沒停過；台北一家彩券行老闆娘則說，大額刮刮樂幾乎銷售一空，一整天都在忙。
昨天是除夕夜，彩券行人潮沒停過。富祿地彩券行林小姐說，覺得今年生意有比去年好，今年忙起來的時間比較早，「加碼的內容很好」，對消費者有吸引力，威力彩頭獎被開出來後，大家專攻大樂透，因為有春節加碼有大紅包及小紅包，等於買一注有三次對獎機會，建議客人買七連碰，中獎機會會高很多。
為幫自己的財運加持，彩迷各出奇招，有人帶著心愛寵物一起來買彩券，有人則是攜手聊天機器人一起找出最有財氣的數字來下注或是買刮刮樂，買彩券變得有趣許多。
今年還有特別添財氣方法，在社群爆紅。大興彩券行郭先生說，花木蘭神曲是今年過年的新花招，自己店裡就有播放這首歌，幫助店裡客人招財，他還見過一家人同心協力合唱花木蘭神曲，一邊猛刮刮刮樂，因為這首歌是在網路上爆紅，不少年輕客人都知道。
彩券怎麼買，最有可能一夕財富自由？台彩統計去年電腦型彩券億元頭獎的買法，去年開出十七張大樂透、五張威力彩，共計廿二張大獎彩券。以選號方式來看，有七成中獎人是電腦選號（十五張、占比百分之六十八），其餘三成（七張、占比百分之卅二）是自選號碼中獎；此外，有三成的中獎人是以包牌的方式投注，因此除了拿到億元大獎之外，也同時抱走其他獎項。
以投注金額來看，大樂透的十七張億元頭獎彩券，平均單張投注金額為三九四元，以每注售價五十元換算，相當於一張投注七點九注；威力彩的五張億元頭獎彩券，平均投注金額八百元，相當於八注。
