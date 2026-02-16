財神爺愛店？大樂透1.09億一注獨得獎落雲林 這彩券行連2年開出頭獎

快訊

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
雲林縣斗六市「大發財電腦彩券行」去年2月18日開出大樂透1億元頭獎，今年2月16日再度開出大樂透1.09億元頭獎。圖為大樂透示意圖。記者陳儷方／攝影
財神爺除夕夜撒大獎！16日開獎大樂透頭獎1.09億元一注獨得，頭獎彩券行在雲林縣斗六市中和里中華路6號大發財電腦彩券行。今天也開獎的威力彩則是摃龜，下期（2月19日）開獎頭獎獎金保證2億元。

16日大樂透獎號為11、16、18、27、38、46，特別號43，本期頭獎1注獨得1.09億元，由雲林縣斗六市的「大發財電腦彩券行｣開出，這家彩券行2025年2月18日曾經開出1億元的大樂透頭獎，今晚再度獲得財神爺的青睞開出億元頭獎。

大樂透春節加碼的480組100萬元春節大紅包和800組10萬元春節小紅包獎項，今天分別送出24組和44組，春節大紅包獎項開出的24組中，17組由1注獨得百萬獎金，其餘7組由2注均分，每注各得50萬元，總計31注中獎。

春節小紅包獎項開出的44組當中，34組為1注獨得10萬元獎金、8組由2注均分，每注各得5萬元，另有2組為3注均分，每注分得獎金33,333元，合計中獎注數為56注。

台彩統計至除夕夜(2月16日)，大樂透春節加碼已實施5期，100萬元春節大紅包獎項累計已送出126組，10萬元的春節小紅包獎項累計送出185組，春節大紅包、小紅包剩餘組數分別為354組和615組，

正在實施頭獎加碼的今彩539獎號為05、07、15、18和34，本期頭獎開出2注，每注獎金為1千萬元；而頭獎保證2億元的威力彩本期第一區6個獎號為02、06、19、33、36和38，第二區獎號為03，開獎結果無人中頭獎。

