除夕財神來敲門！今彩539頭獎2注中獎 每注獎金1000萬元
今彩539第115041期開獎，中獎號碼34、18、05、15、07；派彩結果，頭獎2注中獎，每注獎金新台幣1000萬元。
貳獎329注中獎，每注獎金新台幣2萬元。
3星彩中獎號碼752，壹獎86注中獎，每注獎金5000元。
4星彩中獎號碼2417，壹獎12注中獎，每注獎金5萬元。
實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。
