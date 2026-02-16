快訊

除夕財神來敲門！今彩539頭獎2注中獎 每注獎金1000萬元

中央社／ 台北16日電
春節連假帶動彩券買氣，許多民眾除夕夜前往投注站試試手氣。記者葉信菉／攝影
春節連假帶動彩券買氣，許多民眾除夕夜前往投注站試試手氣。記者葉信菉／攝影

今彩539第115041期開獎，中獎號碼34、18、05、15、07；派彩結果，頭獎2注中獎，每注獎金新台幣1000萬元。

貳獎329注中獎，每注獎金新台幣2萬元。

3星彩中獎號碼752，壹獎86注中獎，每注獎金5000元。

4星彩中獎號碼2417，壹獎12注中獎，每注獎金5萬元。

實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。

新台幣 今彩539

