快訊

台北老公寓剩大樓6折價！第7波打房後跌1成 得勝老闆嘆：看了也不敢接

立威廉罹癌燒400萬…2度動刀生死關頭 脫口「沒遺憾可以走了」

除夕發財就靠它！春節大樂透「馬上對獎」 大小紅包獎號看過來

威力彩第115014期開獎

中央社／ 台北16日電

威力彩第115014期今晚開獎，第一區中獎號碼為33、06、36、19、02、38，第二區中獎號碼為號03。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

威力彩 台彩

延伸閱讀

新春15款刮刮樂全攻略 台彩：快速回本鎖定這款

威力彩翻轉人生！最年輕得主18歲抱走8.5億赴澳留學 現況成謎

威力彩頭獎13.5億開獎！一夜發財致富密碼出爐

今晚開獎威力彩連槓上看13.5億！4星座4生肖有偏財…下注前「做這事」絕對旺

相關新聞

除夕夜地牛翻身！台中19:00發生規模4地震 6縣市有感搖晃

2月16日19時在臺中近海發生規模4.0地震，震源深度約21.6公里，最大震度為3級，影響台中及彰化部分地區。

拜年記得帶雨具！初一受東北季風影響 北台灣天氣偏涼、局部短暫雨

氣象署表示，明天大年初一（17日）續受東北季風影響，北部及東北部天氣偏涼，桃園以北及宜蘭、花蓮有局部短暫雨，民眾出門拜年...

科學中藥粉結塊恐變質？中醫臨床醫學會：不涉及品質改變

日前有醫師指出，科學中藥粉結塊後，易有累積性的赭麴毒素A。對此，中醫臨床醫學會今天說，科學中藥並非將生藥直接磨粉，若偶因...

財神最愛哪縣市？刮刮樂百萬獎圖鑑公開 高雄中獎數最多、這縣市摃龜

人口數最多，不見得是刮出刮刮樂大獎張數最多的地方。台彩統計2025年刮刮樂春節前發行的1459個百萬元以上獎項，全台共刮...

新北男子騎車出遊突拋錨 買刮刮樂轉換心情中百萬

過年期間許多民眾喜歡刮刮樂試手氣，台彩今天表示，「2000萬超級紅包」貳獎再誕生幸運得主，是新北市土城一名年輕男騎士，騎...

台鐵補票增信用卡及行動支付 3月2日上路

台鐵今天宣布，3月2日起，全線車站補票處除原有現金支付外，將全面新增「信用卡」及「行動（條碼）支付」服務

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。