快訊

電價暴漲 川普顧問：白宮將迫使AI資料中心「內部化」所有成本

除夕夜地牛翻身！台中19:00發生規模4地震 6縣市有感搖晃

聽新聞
0:00 / 0:00

除夕夜地牛翻身！台中19:00發生規模4地震 6縣市有感搖晃

聯合新聞網／ 台北訊
除夕晚間7時，台中近海發生規模4.0有感地震。圖／氣象署
除夕晚間7時，台中近海發生規模4.0有感地震。圖／氣象署

2026年2月16日晚上7時整，台中市近海發生一起規模4.0的有感地震，震央位於台中市政府西北西方約26公里位置，震源深度約21.6公里，屬於極淺層地震。此次地震因規模及震源淺，導致台中市梧棲區及彰化縣彰化市感受到明顯搖晃，最大震度達3級。

最大震度3級地區：台中市、彰化縣

最大震度3級屬於弱震，幾乎所有人均可感受到搖晃，房屋會有震動聲響，碗盤門窗可能發出碰撞聲，靜止汽車會明顯擺動。對此震度，建議民眾地震時保持冷靜，採取「趴下、掩護、穩住」的防震姿勢，避免靠近玻璃窗及懸掛物。此外，應儘速檢視居家或工作環境中可能造成危險的物品後妥善固定，減少地震後損害風險。地震結束後，請檢查電、瓦斯及水管路狀況，並密切關注官方資訊，防範餘震與次生災害。

最大震度1級地區：苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義市

這些地區感受到微弱搖晃，屬於微震範圍，大多數人感覺不明顯。仍應注意個人及財物安全，遇有不適及異常狀況應與家人保持聯繫，隨時關注災害資訊。

本次地震屬於極淺層地震，釋放能量中等，提醒當地民眾日常應持續重視防震準備與建築耐震強化，提升自我防護能力。由於震源深度較淺，未來仍需警覺餘震可能性，建議民眾遵守相關勸告，避免於地震後進入損壞建築物。

▶看最近地震列表。（此文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

地震 氣象署

延伸閱讀

上午10時50分宜蘭縣近海規模3.8淺層地震 最大震度花蓮縣4級

北海道恐現「規模9超強震」？專家警告做好準備：應力蓄積已達極限

【重磅快評】高市啟動核電力推日本不死鳥重生

新婚越南妻被台灣地震嚇到不敢回台 夫黯然訴離

相關新聞

除夕夜地牛翻身！台中19:00發生規模4地震 6縣市有感搖晃

2月16日19時在臺中近海發生規模4.0地震，震源深度約21.6公里，最大震度為3級，影響台中及彰化部分地區。

拜年記得帶雨具！初一受東北季風影響 北台灣天氣偏涼、局部短暫雨

氣象署表示，明天大年初一（17日）續受東北季風影響，北部及東北部天氣偏涼，桃園以北及宜蘭、花蓮有局部短暫雨，民眾出門拜年...

財神最愛哪縣市？刮刮樂百萬獎圖鑑公開 高雄中獎數最多、這縣市摃龜

人口數最多，不見得是刮出刮刮樂大獎張數最多的地方。台彩統計2025年刮刮樂春節前發行的1459個百萬元以上獎項，全台共刮...

科學中藥粉結塊恐變質？中醫臨床醫學會：不涉及品質改變

日前有醫師指出，科學中藥粉結塊後，易有累積性的赭麴毒素A。對此，中醫臨床醫學會今天說，科學中藥並非將生藥直接磨粉，若偶因...

新北男子騎車出遊突拋錨 買刮刮樂轉換心情中百萬

過年期間許多民眾喜歡刮刮樂試手氣，台彩今天表示，「2000萬超級紅包」貳獎再誕生幸運得主，是新北市土城一名年輕男騎士，騎...

台鐵補票增信用卡及行動支付 3月2日上路

台鐵今天宣布，3月2日起，全線車站補票處除原有現金支付外，將全面新增「信用卡」及「行動（條碼）支付」服務

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。