除夕夜地牛翻身！台中19:00發生規模4地震 6縣市有感搖晃

2026年2月16日晚上7時整，台中市近海發生一起規模4.0的有感地震，震央位於台中市政府西北西方約26公里位置，震源深度約21.6公里，屬於極淺層地震。此次地震因規模及震源淺，導致台中市梧棲區及彰化縣彰化市感受到明顯搖晃，最大震度達3級。

最大震度3級地區：台中市、彰化縣

最大震度3級屬於弱震，幾乎所有人均可感受到搖晃，房屋會有震動聲響，碗盤門窗可能發出碰撞聲，靜止汽車會明顯擺動。對此震度，建議民眾地震時保持冷靜，採取「趴下、掩護、穩住」的防震姿勢，避免靠近玻璃窗及懸掛物。此外，應儘速檢視居家或工作環境中可能造成危險的物品後妥善固定，減少地震後損害風險。地震結束後，請檢查電、瓦斯及水管路狀況，並密切關注官方資訊，防範餘震與次生災害。

最大震度1級地區：苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義市

這些地區感受到微弱搖晃，屬於微震範圍，大多數人感覺不明顯。仍應注意個人及財物安全，遇有不適及異常狀況應與家人保持聯繫，隨時關注災害資訊。

本次地震屬於極淺層地震，釋放能量中等，提醒當地民眾日常應持續重視防震準備與建築耐震強化，提升自我防護能力。由於震源深度較淺，未來仍需警覺餘震可能性，建議民眾遵守相關勸告，避免於地震後進入損壞建築物。

▶看最近地震列表。（此文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）