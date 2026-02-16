拜年記得帶雨具！初一受東北季風影響 北台灣天氣偏涼、局部短暫雨

快訊

中央社／ 台北16日電
氣象署表示，明天大年初一（17日）續受東北季風影響，北部及東北部天氣偏涼，桃園以北及宜蘭、花蓮有局部短暫雨。示意圖。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影
氣象署表示，明天大年初一（17日）續受東北季風影響，北部及東北部天氣偏涼，桃園以北及宜蘭、花蓮有局部短暫雨，民眾出門拜年、走春要帶保暖衣物、雨具。

中央氣象署預報員賴欣國接受中央社電訪表示，今天除夕（16日）下午鋒面逐漸通過，北部開始轉涼，明天初一（17日）仍受東北季風影響，北部及東北部天氣偏涼，且感受較為濕冷。桃園以北及宜蘭、花蓮地區有局部短暫雨，竹苗、台東地區及恆春半島有零星短暫雨，建議民眾出門要多添衣物，且要攜帶雨具。

初一中南部則為多雲到晴天氣，但早晚天氣偏涼，早出晚歸民眾也要注意保暖。西部及離島沿海地區仍會有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），民眾要留意路樹、戶外物品被強風吹落。

初二（18日）仍受東北季風影響，但水氣稍減，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以南地區為多雲到晴。

初一、初二低溫預測，西半部及宜蘭攝氏14到16度，花蓮17到18度，台東18到20度，澎湖16到17度，金門12到13度，馬祖9到10度。高溫預測，北部、宜蘭及澎湖17到20度，花蓮21度，中部及台東23到26度，南部26到28度，金門18度，馬祖11到13度。

氣象署預估初三（19日）起東北季風逐漸減弱，北部及東北部氣溫稍微回升，但各地早晚仍涼。各地大多為多雲到晴，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭地區有零星短暫雨。

初四（20日）水氣稍增多，各地早晚仍涼，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

初五（21日）、初六（22日）各地為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

另外，離島地區近日受濃霧影響，馬祖南北竿機場一度暫停起降。賴欣國表示，今天已改善許多，僅有桃園地區受冷空氣南下影響，下午能見度較差。預計明天（17日）也不會有濃霧。馬祖下一波有低雲或局部霧影響能見度的時間是初六（22日），交通往返可能會受影響。

