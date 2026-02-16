科學中藥粉結塊恐變質？中醫臨床醫學會：不涉及品質改變

快訊

中央社／ 台北16日電
日前有醫師指出，科學中藥粉結塊後，易有累積性的赭麴毒素A。對此，中醫臨床醫學會說明，不涉及品質改變。示意圖，非新聞當事照。圖／聯合報系資料照
日前有醫師指出，科學中藥粉結塊後，易有累積性的赭麴毒素A。對此，中醫臨床醫學會說明，不涉及品質改變。示意圖，非新聞當事照。圖／聯合報系資料照

日前有醫師指出，科學中藥粉結塊後，易有累積性的赭麴毒素A。對此，中醫臨床醫學會今天說，科學中藥並非將生藥直接磨粉，若偶因氣候、擠壓等，產生物理性結塊，不涉及品質改變。

腎臟科醫師洪永祥日前在臉書上表示，生活中有花生粉、科學中藥粉、五穀及堅果粉、咖啡即溶包與咖啡粉、乳清蛋白與膠原蛋白粉等5種傷腎粉末。

其中在科學中藥粉部分，洪永祥說，許多科學中藥添加玉米澱粉作為賦形劑，極度吸水。中藥粉結塊後，裡面極易滋生肉眼看不見的黴菌，研究顯示中草藥在儲存過程中若濕度控制不當，極易檢出具有累積性的赭麴毒素A，這種毒素會直接攻擊腎絲球，對原本腎功能就不佳的慢性病患來說，簡直是「補藥變毒藥」。

對此，台灣中醫臨床醫學會今天發布新聞稿表示，濃縮生藥細粒製劑也就是俗稱的科學中藥，是由原藥材經製備後，提取、濃縮、噴霧造粒、混合分包，成為全民健保給付的品項。

台灣中醫臨床醫學會理事長陳麒方說，科學中藥並非將生藥直接磨粉，若偶因氣候、擠壓等，產生物理性結塊，不涉及品質改變；在中醫師開立的時效內，攪拌均勻科學中藥沖服即可。

陳麒方指出，依專業專屬精神，對不熟悉的醫學專業領域，應勿妄自評議，他也呼籲醫界應共同促進病安、醫品的提升，而非恣意攻訐評議不嫻熟的他科領域。

