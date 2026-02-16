科學中藥粉結塊恐變質？中醫臨床醫學會：不涉及品質改變
日前有醫師指出，科學中藥粉結塊後，易有累積性的赭麴毒素A。對此，中醫臨床醫學會今天說，科學中藥並非將生藥直接磨粉，若偶因氣候、擠壓等，產生物理性結塊，不涉及品質改變。
腎臟科醫師洪永祥日前在臉書上表示，生活中有花生粉、科學中藥粉、五穀及堅果粉、咖啡即溶包與咖啡粉、乳清蛋白與膠原蛋白粉等5種傷腎粉末。
其中在科學中藥粉部分，洪永祥說，許多科學中藥添加玉米澱粉作為賦形劑，極度吸水。中藥粉結塊後，裡面極易滋生肉眼看不見的黴菌，研究顯示中草藥在儲存過程中若濕度控制不當，極易檢出具有累積性的赭麴毒素A，這種毒素會直接攻擊腎絲球，對原本腎功能就不佳的慢性病患來說，簡直是「補藥變毒藥」。
對此，台灣中醫臨床醫學會今天發布新聞稿表示，濃縮生藥細粒製劑也就是俗稱的科學中藥，是由原藥材經製備後，提取、濃縮、噴霧造粒、混合分包，成為全民健保給付的品項。
台灣中醫臨床醫學會理事長陳麒方說，科學中藥並非將生藥直接磨粉，若偶因氣候、擠壓等，產生物理性結塊，不涉及品質改變；在中醫師開立的時效內，攪拌均勻科學中藥沖服即可。
陳麒方指出，依專業專屬精神，對不熟悉的醫學專業領域，應勿妄自評議，他也呼籲醫界應共同促進病安、醫品的提升，而非恣意攻訐評議不嫻熟的他科領域。
🧧別再只說馬到成功！2026馬年最夯117句吉祥話曝光 一開口就「馬到金來」
🧧別再只看生肖！2026年犯太歲名單曝光 名字中「這些部首」更要小心
🧧2026天赦日全攻略！6天黃金吉日＋5大禁忌 開運方位一次看
🧧春節紅包行情價全公開！安全牌金額、避地雷數字 教你怎樣包才不失禮
🧧春節送禮別踩雷！「8樣東西」千萬不能送：送錯恐自斷財路
🧧過年到了春聯如何貼？ 慎防8大禁忌 做錯小心福氣跑光又漏財
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。