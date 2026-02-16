越在地越國際 柏林影展提案會說台灣故事

快訊

中央社／ 柏林16日專電

台灣5部電影計畫案在歐洲電影市場展提案專場亮相，題材涵蓋原住民土地運動、白色恐怖歷史、青少年階級困境、身障照護與科幻愛情，以「越在地越國際」特色，展現台灣創作多元面貌，吸引國際合製與合作。

柏林影展同步舉行的歐洲電影市場展（EFM），是全球重要影視內容交易與媒合平台，每年在柏林應用藝術展覽館（Martin Gropius Bau）舉辦，吸引超過萬名製片人、買家、發行商等產業代表參與。

今年是文策院第5度在柏林舉辦提案會，在歐洲電影市場展帶來「一件好事」、「我們的世界末日」、「焰花」及「戀人來日」、「LOMÁ」等5部具跨國合製潛力的台灣企劃作品。

14日提案會現場聚集超過百名觀眾，會後不少國際電影從業者告訴中央社，來自台灣的電影提案令人耳目一新。葡萄牙動畫與視覺特效藝術家保羅（Paulo）觀察，台灣電影題材多元，對講述台灣原住民土地抗爭運動的「LOMÁ」特別感興趣。

「LOMÁ」是曾獲柏林影展泰迪熊獎的導演黃惠偵第二部紀錄長片，紀錄片拍攝耗時18年，投入與回報往往難成正比，黃惠偵告訴中央社，「當前不僅紀錄片，劇情片與影集等影視製作，都很難只靠單一國家資源完成」。

黃惠偵補充，跨國合製已成全球影視產業新常態，一方面多國投資可分散風險；另一方面，對影視從業者來說，跨國製作能為創作者帶來更多創作刺激與可能性。

「焰花」導演蘇亦瑄與日籍製片粟田経弘即透過跨國製作，為「說台灣故事」帶來更多可能性。「焰花」以1960年代在日台灣學生運動為背景，描述一段旅居日本的台灣青年在台戒嚴時期為故鄉發聲的歷史。

蘇亦瑄受訪時表示，電影場景設定在日本，可以擴大日本觀眾對電影的興趣，但是「台灣的故事應該仍由台灣人來說，越本土越國際，從自身經驗出發，更能引起國際觀眾共鳴」。

同樣從在地經驗出發，「我們的世界末日」則聚焦台灣偏鄉青少年，導演曹仕翰透過角色處境，描寫貧富差距與家庭背景對年輕世代的影響。

曹仕翰認為，電影是一種跨越語言與文化的世界性語言，儘管文化背景各異，但人性與情感始終相通。他期待透過國際合資，讓台灣故事走向世界，連結不同文化間的人心與情感。

在全球影視產業競爭加劇與製作成本上升的情況下，跨國合製已成為拓展市場與分散風險的重要途徑。在柏林影展與歐洲電影市場展期間，台灣創作者持續以在地經驗為出發點，透過說台灣故事，連結國際觀眾與影視創作者。

