財神最愛哪縣市？刮刮樂百萬獎圖鑑公開 高雄中獎數最多、這縣市摃龜

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
許多民眾選在春節期間買張彩券或刮刮樂拚手氣。圖為民眾在彩券行消費的畫面。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
許多民眾選在春節期間買張彩券或刮刮樂拚手氣。圖為民眾在彩券行消費的畫面。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

人口數最多，不見得是刮出刮刮樂大獎張數最多的地方。台彩統計2025年刮刮樂春節前發行的1459個百萬元以上獎項，全台共刮出1445個，以高雄市共刮出217個最多，居全台之冠，人口數最多的新北市，只能排第二。

新北市人口數超過400萬人，但刮出大獎刮刮樂張數215張，略遜高雄市2張，第3名是台中市210張，第4名是桃園市177張，第5名是台北市140張，第6名是台南市116張，去年刮出百萬元以上大獎張數超過100張的，只有六都。

台彩統計，去年一整年沒有出現任何一張百萬元以上大獎的縣市為連江縣，連江縣就是馬祖列島，有南竿、北竿、東莒、西莒、東引等島嶼。同樣也是離島的金門、澎湖各出現2張、3張百萬元以上大獎。特別的是，本島刮出的大獎張數最少的嘉義縣的8張，台東縣以1張之差，勝過嘉義縣，至於同為東台灣的花蓮縣，則出現20張百萬大獎。

2025年春節前刮刮樂1445個百萬元以上獎項得主各縣市分布情形。圖／台彩提供
2025年春節前刮刮樂1445個百萬元以上獎項得主各縣市分布情形。圖／台彩提供

刮刮樂 台彩

