聽新聞
0:00 / 0:00
財神最愛哪縣市？刮刮樂百萬獎圖鑑公開 高雄中獎數最多、這縣市摃龜
人口數最多，不見得是刮出刮刮樂大獎張數最多的地方。台彩統計2025年刮刮樂春節前發行的1459個百萬元以上獎項，全台共刮出1445個，以高雄市共刮出217個最多，居全台之冠，人口數最多的新北市，只能排第二。
新北市人口數超過400萬人，但刮出大獎刮刮樂張數215張，略遜高雄市2張，第3名是台中市210張，第4名是桃園市177張，第5名是台北市140張，第6名是台南市116張，去年刮出百萬元以上大獎張數超過100張的，只有六都。
台彩統計，去年一整年沒有出現任何一張百萬元以上大獎的縣市為連江縣，連江縣就是馬祖列島，有南竿、北竿、東莒、西莒、東引等島嶼。同樣也是離島的金門、澎湖各出現2張、3張百萬元以上大獎。特別的是，本島刮出的大獎張數最少的嘉義縣的8張，台東縣以1張之差，勝過嘉義縣，至於同為東台灣的花蓮縣，則出現20張百萬大獎。
🐴金馬報喜迎新年
🧧別再只說馬到成功！2026馬年最夯117句吉祥話曝光 一開口就「馬到金來」
🧧別再只看生肖！2026年犯太歲名單曝光 名字中「這些部首」更要小心
🧧2026天赦日全攻略！6天黃金吉日＋5大禁忌 開運方位一次看
🧧春節紅包行情價全公開！安全牌金額、避地雷數字 教你怎樣包才不失禮
🧧春節送禮別踩雷！「8樣東西」千萬不能送：送錯恐自斷財路
🧧過年到了春聯如何貼？ 慎防8大禁忌 做錯小心福氣跑光又漏財
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。