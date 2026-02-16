台鐵補票增信用卡及行動支付 3月2日上路

高雄少女被羅育祥以暑假打工、電玩陪打員高薪引誘囚禁侵害，專家點出這類兒少犯罪通常具三階段，從建立關係到保密，最後才是誘拐脫離家庭，羅育祥的手法不脫離這三階段。 國中、高中階段的少女正值叛逆期，由於交友軟體及社群網站氾濫，助長各種網路亂象，羅育祥透過「高薪」工作引誘少女上門，成常見的兒少犯罪手法。

