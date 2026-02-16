快訊

鋒面通過+東北季風接力 入夜北台灣變天！初一明顯轉冷

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
降水預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
降水預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

除夕起天氣轉變，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，鋒面系統將於今天下半天逐漸靠近並通過，東北季風隨之增強，入夜後北台灣開始變天。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，明天初一明顯轉涼冷，注意天氣變化。中部、南部天氣不受影響，但明天開始的夜晚及清晨，依然會感覺到涼意。未來幾日南北天氣差異甚大，南來北往的朋友適時添加衣物。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

颱風 東北季風

