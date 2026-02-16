團圓飯也別輕忽 衛福部倡議用公筷 避免染菌得胃癌

快訊

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
衛福部呼籲用餐應採取「公筷母匙」，盡可能避免共杯、共食，降低導致胃癌的關鍵細菌「幽門螺旋桿菌」（HP菌）於餐桌間傳播。示意圖。本報資料照片
今天就是赤馬年除夕夜，每逢除夕家戶多會齊聚吃團圓飯，餐桌上一道道餐點，除了要注意菜飯是否煮熟以及後續的保存以外，衛福部呼籲用餐應採取「公筷母匙」，盡可能避免共杯、共食，降低導致胃癌的關鍵細菌「幽門螺旋桿菌」（HP菌）於餐桌間傳播。

根據衛福部的死因統計與癌症登記資料顯示，胃癌分別位居我國十大癌症死亡人數第7名及發生人數第9名，每年逾4千人新診斷罹患胃癌，並造成2千多人因胃癌死亡，造成胃癌主要風險因子，有高達8至9成是因HP菌感染引起，由於HP菌感染途徑為經口傳染，共食、共杯的感染機率最高。

國健署署長沈靜芬表示，除了避免共食、共杯以外，平時的飲食也建議以「熟食」優先，水必須煮沸避免生飲，少吃醃製、煙燻食品及生食等，降低幽門螺旋桿菌感染，國健署今年起將胃癌的幽門螺旋桿菌納入第六癌篩檢，符合資格者也建議撥冗篩檢。

適用對象為45至74歲民眾、未曾參與113年、114年糞便抗原試辦者。只要民眾攜帶健保卡，到有提供癌篩服務的醫療院所領取糞便檢測套組，再把檢體交回即可完成篩檢，該公費篩檢為「終身一次」，若篩檢後，檢測出感染幽門螺旋桿菌，即可立即投藥治療。

沈靜芬提醒，若有胃癌家族史的民眾，應定期接受檢查；如有腸胃不適情形，則應盡早就醫評估。

