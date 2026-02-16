這裡漏風可不行 能源署5撇步節能守財氣

春節省電小妙招，不論是大掃除還是備年菜，都可節能守財氣。經濟部能源署提供「節電招福五撇步」，從生活小細節著手，一開春就能好運加碼、Horse（好事）連連。

撇步一 汰舊換新立馬省

迎新春換新機，家中是否還有耗能的老舊電器？能源署提醒，民眾可把握經濟部「住宅家電汰舊換新節能補助」，趁歲末年終汰換老舊冷氣、冰箱，選購能源效率分級標示一級的高效率家電，不僅省電又省錢，開春就有好彩頭。

撇步二 馬上檢查守財氣

記得檢查冰箱門是否密合，測試方法很簡單：只需將一張薄紙夾在冰箱門縫，若能夾住就表示密封良好；若夾不住，代表可能有漏氣情形。若冰箱門邊膠條輕微變形，可用吹風機加熱使其恢復；若膠條已經硬化、出現裂痕或嚴重變形，建議直接更換，讓您新年不漏氣，節電同時守住財氣。

撇步三 快馬加鞭先解凍

過年期間烹飪需求增加，建議提前一天將冷凍年菜移至冷藏室自然解凍，可縮短加熱時間、降低用電量。此外，善用電鍋一次烹調多道料理，一鍋多菜省時又省電。

撇步四 關機勒馬守荷包

善用定時器控制熱水瓶與開飲機電源，避免長時間重複加熱；使用附開關的延長線，春節出遊時隨手關閉待機電器，就能減少電力消耗。

撇步五 效率加碼清濾網

連假後的開工日別忘了清潔家電與環境。冷暖氣機、除濕機及空氣清淨機的濾網建議每2至3週定期清潔，可提升運轉效率，大約能節省5%-10%用電量，迎接新氣象也更節能。