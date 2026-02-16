陳世凱視察春節疏運 化身「外送員」送點心慰勞第一線人員
為確保春節尖峰期間疏運順暢，交通部長陳世凱日前先後視察高鐵台中站及台北轉運站，實地了解大眾運輸的整備情形，並化身「外送員」，為堅守崗位的「春節守護者」送上點心與飲品，並發放紅包慰問第一線同仁，感謝大家犧牲與家人團聚的時光，全力守護旅客的返鄉路。
陳世凱首站先到高鐵台中站，視察列車班次安排及旅客引導流程，陳世凱表示，高鐵作為國家最重要的骨幹運輸系統，是春節期間的疏運主力，其穩定運行是整體交通順暢的關鍵。
隨後轉往台北轉運站，向國道客運業者及站務人員致意。陳世凱肯定客運系統在春節期間承擔大量中、長途旅運需求，特別是在夜間與非高鐵營運時段，國道客運補足了整體運輸網絡的空隙。
陳世凱說，高鐵與客運彼此分工、相互支援，才能讓旅客依不同需求選擇最合適的方式，順利回家團圓。
考慮到春節期間值勤壓力巨大，陳世凱準備了各式精緻點心與飲品，他表示，許多同仁必須放下陪伴家人的機會，投入到繁重的疏運工作中，盼一點簡單的點心，能讓第一線工作人員在忙碌之餘能稍作休息、補充體力，感受到社會大眾對交通人的肯定。
此外，陳世凱也在現場逐一發放紅包，並向站務、駕駛、調度及後勤人員致謝。他指出，從高鐵到客運，每一個環節都攸關旅客能否平安、準時回家，交通部會做好各項應變準備，做同仁最堅實的後盾。
陳世凱強調，春節疏運體系能夠成功，全賴這群「疏運超人」的專業與堅持。交通部將持續督導各級運輸單位，確保春節期間交通安全、服務品質不打折，讓國人都能「安心返鄉、快樂過年」。
