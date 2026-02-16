「隱形營養不良」成癌患預後殺手 定期量體重 BMI-BWL評估能及早救命

體態焦慮讓全球瘋打瘦瘦針，但短時間內體重快速流失，人體營養不足，恐增加罹病風險，或使疾病惡化；基隆長庚醫院營養團隊於臨床發現，體重短期內快速下降，對於疾病的預後產生極大的影響，團隊透過「BMI-BWL營養風險評估系統」從體重變化評估患者疾病風險，及早提高營養補充，助患者度過治療期，而該系統也能運用在一般民眾身上，只要平時有量體重的習慣，就能提早察覺自身狀態。

基隆長庚醫院營養師潘怡萍表示，BMI-BWL營養風險評估系統，是結合「身體質量指數（BMI）」與「近六個月體重減輕百分比（BWL）」，將民眾分為5個風險等級，0級為風險最低、4級為風險最高。要評估風險之前，得先取得BMI值與BWL兩個數值。

BMI值的計算方式為，體重（kg）／身高的平方(m)， 需將把身高的計算單位改為公尺計算。舉例而言，一位170公分的民眾，體重65公斤，BMI值計算方式為65/（1.7 x 1.7）=22.5。

BWL的計算方法則是，（六個月前的體重−現在體重）/六個月前的體重 × 100%。舉例而言，一位食道癌的患者六個月前體重為65公斤，如今體重剩50公斤，（65-50）/65 x 100% = 23.1%。

潘怡萍說，若以上述的BMI值與BML數字對照BMI-BWL營養風險評估系統圖示，顯示該位民眾的風險係數來到最高等級「第四級」。若被評估為第四級且正在接受治療，一定要提高營養補充。

潘怡萍說，為什麼BMI-BWL營養風險評估系統被證實有效，因過去於臨床發現，有些病人外觀看起來不瘦，但實際上他們的體重在短期內下降，形成「隱形營養不良」，這類患者的死亡風險，常常比其他患者來得高。

為證實此論點，基隆長庚營養室團隊回溯院內2007年到2012年罹患食道癌晚期患者，因該族群的患者，吞嚥困難與食慾不振，導致高達6至8成患者在確診時就已有營養不良現象。

基隆營養室團隊運用BMI-BWL營養風險評估系統，發現分級分數愈高的患者，平均總存活期明顯較短，分在0到1級的病人，平均存活期可達33.8個月，而2級以上者僅有23.6個月，兩者差距超過10個月，具有統計學顯著性。

潘怡萍說，目前於基隆長庚的癌症患者，若需要營養室介入飲食，皆會運用BMI-BWL營養風險評估系統，當風險等級過高，就會及早介入營養補充，過去已有多項研究顯示，癌症病人若能在治療前保持良好的能量儲備與蛋白質攝取，對於副作用的耐受度更高，復原速度也更快。因此，早期營養介入不該只針對明顯消瘦者，而應透過這類綜合評估工具，精準找出潛在高風險群，給予個人化的營養補充與治療建議。

而BMI-BWL營養風險評估系統並不侷限於癌症患者，潘怡萍說，對高齡族群與肌少症患者而言，這套評估方式同樣重要。許多長者外觀體重正常，實際上體重正在慢慢減少，肌肉流失導致體能下降，如果平時只看BMI值，很容易低估風險，建議所有民眾應定期量測體重，至少每周量測記錄一次，定期回顧自己的體重變化。若家中有長輩，一定要定期檢視「BMI-BWL營養風險評估」，若出現異常，可提早就醫，揪出可能的疾病。