除夕天氣轉涼 北部初一初二濕冷

紅茶風味溫潤、香氣厚實，長年深得民眾喜愛，無論是單喝、加糖，或是搭配牛奶製成鮮奶茶，都是許多人日常生活中的療癒選擇。近期有網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文詢問，「想要買紅茶來煮，不知道大家有買過哪一種煮起來最順口搭牛奶也好喝的呢？請大家推薦一下？謝謝」。貼文一出立刻引發大量回應，留言區瞬間變成紅茶控的交流會。

2026-02-16 08:30