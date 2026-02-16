除夕天氣轉涼 北部初一初二濕冷
除夕變天，中央氣象署指出，今天鋒面通過，下午東北季風增強，各地氣溫逐步下降。北台灣轉雨降溫。基隆北海岸午後有較大雨勢，桃園以北、東北部及東部有局部短暫雨。
明、後天（初一、初二）北部偏涼約16至18度，南部日夜溫差大；預計初三起回溫。
