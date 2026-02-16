1張圖秒懂除夕天氣 北部今起「保濕噴霧雨」轉濕涼

除夕變天了，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在「typhoon_mi」Threads社群平台表示，北部今天起將恢復為保濕噴霧雨的濕涼天氣。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專表示，今天除夕有一道鋒面將通過台灣上空，北部、東部轉為有雨的天氣，東北季風也會跟著增強，天氣會有顯著變化。中部、南部影響甚微，只有初一開始東北季風帶來的涼空氣，在夜晚至清晨時稍微涼冷，白天算舒適，不像過去幾天有點熱。南北天氣差異甚大，南來北往要注意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。 北部、東部轉為有雨的天氣，中部、南部影響甚微。圖／取自Threads「typhoon_mi」