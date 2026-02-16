快訊

除夕北東轉雨1地區午後恐大雨 明起東北季風報到又降溫

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天下午開始將有一道鋒面逐漸通過，北部、東半部地區將會轉成有局部短暫雨的天氣型態，基隆北海岸會有局部較大雨勢發生的情形。本報資料照片
今天除夕，中央氣象署氣象預報中心預報員賴欣國表示，今天是天氣轉變的一天，清晨到上午期間，馬祖、中部以北因低雲覆蓋，有局部霧情況產生。今天下午開始將有一道鋒面逐漸通過，北部、東半部地區將會轉成有局部短暫雨的天氣型態，下午過後，基隆北海岸會有局部較大雨勢發生的情形。

賴欣國表示，這波鋒面通過之後，明後兩天會受到東北季風影響，水氣上相對比較多一些，明天北部、東半部地區偶爾有降雨情況，至於中南部地區仍維持多雲到晴、可見陽光的天氣型態為主。

目前天氣情況，賴欣國表示，雲量比較多在北部、花東地區，台灣海峽一帶有低雲，從昨晚開始在金門、馬祖、中部以北地區都有一些濃霧發生。今天早上開始中南部低雲有比較消散情形，而北部、馬祖地區可能在今天上午期間，都還是會有低雲或局部霧。

他說，北部海面有一些鋒面雲系逐漸建立，預估今天下午開始，鋒面系統就會逐漸南下到北部附近。所以下午之後，北部、東半部開始轉為有短暫降雨天氣型態。

降雨趨勢，賴欣國說，主要在下午過後，北部、東半部地區轉雨，特別是在桃園以北、宜蘭、花蓮地區，整體降雨會比較廣泛一些，另外，基隆北海岸下午過後可能會有局部較大雨勢發生。中南部地區整體而言可以維持多雲到晴天氣，雲量稍微比較多一些。

賴欣國表示，明天東北季風增強，水氣相對偏多，和今天雨區類似，以北部、東半部地區降雨為主。明晚過後，中部山區也會有零星降雨。周三還是受到東北季風影響，不過水氣有逐漸減少趨勢，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島初二過後還是會或多或少的降雨型態。周五初四預計水氣稍微偏多，大台北、北部山區偶爾會有零星降雨。

溫度趨勢，賴欣國表示，今天由於鋒面通過的關係，北台灣高溫略為下降一些，大約22、23度左右，中南部地區可以維持26度左右。明天到周三因為東北季風影響，北台灣一整天溫度都是比較偏低的，高溫16至18度左右，中南部高溫24度左右。

賴欣國表示，周四之後東北季風就會逐漸減弱，北台灣溫度有逐步回升情況。中南部高溫也會略為回升，早晚溫度相對偏低，溫差偏大。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
