雪霸國家公園四季觀星趣活動 下周一起開放線上報名

內政部國家公園署雪霸國家公園管理處（以下簡稱雪管處）今年將辦理4梯次「四季悠遊雪霸觀星趣」活動，地點位於汶水園區及遊客中心，並於2月23日下周一上午9時起開放線上報名，全程免費，名額150人，歡迎對天文觀測有興趣的民眾踴躍報名。

時序一晃，揮別精彩的2025年迎來嶄新的一年，雪管處表示，新年度開始，夜空便以耀眼的方式迎接人們的目光；回顧去年9月7至8日深夜令人難忘的月全食「血月」，許多人仍意猶未盡，而令人驚喜的是，這顆熟悉又神秘的紅色月亮，將於今年3月3日太陽西沉後再次現身台灣夜空，為春季星空寫下震撼的一頁。

雪管處說，雪霸國家公園為高山型國家公園，全園區坐擁低光害的自然環境。其中，位於苗栗大湖的汶水園區占地約9公頃，交通便利、區內無設置路燈，入夜後光害干擾低；園區內種植數萬棵樹木，並有提供鳥類、魚類棲息的生態池，是適合白天踏青、夜間觀星的親子友善場域。

2026年再度於汶水園區規畫4梯次「四季悠遊雪霸觀星趣」活動，將於2月28日、6月13日、9月12日及12月5日，晚間6點30分至9點30分登場，透過專業講座介紹四季星空故事與年度重要天文現象，並由雪霸天文志工帶領民眾操作天文望遠鏡觀賞天空的行星樣貌，邀請大家走入國家公園，在自然環境與精采課程的引導下，感受宇宙與時間的浩瀚流轉。

活動將於2月23日上午9時起開放線上報名，報名網址：https://portal.spnp.gov.tw/registration/，洽詢電話：（037）996100 轉 850、851。活動全程免費，名額150名。 雪管處今年將在汶水園區及遊客中心辦理四梯次「四季悠遊雪霸觀星趣」活動，2月23日上午9時起開放線上報名。圖／雪管處提供