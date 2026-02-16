春節大吃大喝慎防噎食 醫曝最新急救指引：先拍背再腹推

春節湯圓、年糕、發糕及堅果等象徵吉祥的應景美食不可或缺，卻也因黏稠、不易咀嚼，成為長輩與嬰幼兒噎食的高風險食物。台中慈濟醫院急診醫學科醫師莊浩凌提醒，春節連假，急診常見異物梗塞就醫案例，務必留意進食安全，更應掌握最新急救觀念，以免錯失黃金救援時機。

莊浩凌說，美國心臟協會（AHA）公布2025年最新急救指引，明顯修正異物梗塞處置，成人急救順序改為「先拍背、再腹推」，顛覆過往一噎到就立即施行腹部推壓（哈姆立克法）的既定印象。根據實證醫學研究，意識清楚的梗塞成人，優先拍打背部，清除異物的成功率表現更好，同時可降低腹腔與內臟受傷風險。

莊浩凌表示，梗塞者意識清楚，且還能發出聲音，應先鼓勵用力咳嗽，嘗試咳出異物；若咳嗽無效、無法說話或臉色變紫，施救人應站在梗塞人側後方，一手支撐梗塞者胸部，前傾上半身，利用另一手掌根部，在兩肩胛骨間用力拍擊5次；若異物未排出，再轉為傳統的腹部推壓5次，一直循環操作直到排除異物。

莊浩凌說，急救指引修正不僅提升急救效率，也讓成人與兒童的急救邏輯一致，方便大家記憶。他提醒，如果梗塞者在急救過程中失去意識，應立即讓人平躺在堅硬地面，並開始進行心肺復甦術（CPR）。

2025年指引則更新1歲以下嬰兒的胸部推壓手法，從「雙指按壓」調整為「單手掌根推胸」。莊浩凌說，單手掌根可提供更穩定且足夠的力量，有效產生胸腔壓力，幫助排出異物。正確流程為5次拍背、5次胸部推壓交替進行，莊浩凌提醒嬰兒腹腔器官脆弱，絕對禁止使用成人腹部推壓法，以免造成嚴重內傷。

莊浩凌呼籲，預防勝於治療，家中若有長輩或幼童，食物應切成小塊、避免整顆吞食，進食時保持坐姿端正、避免嬉鬧或說話。若發生噎食，應保持冷靜正確施救，並立即通報119。