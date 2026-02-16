過年返鄉數位大掃除 5招幫長輩手機除舊布新兼防詐

快訊

中央社／ 台北16日電
手機示意圖。圖／聯合報系資料照片
農曆春節假期，返鄉除了吃年夜飯、發紅包，往往會發現長輩的手機又塞滿長輩圖，或是跳出各種莫名其妙的通知。不妨趁著連假幫長輩手機進行「數位大掃除」，不僅可以讓長輩用得更順手，還能預防人工智慧（AI）詐騙

長輩使用手機最常見的痛點不外乎速度變慢、空間不足。記者整理專家建議，今年春節可以跟著下列5個簡單步驟，幫長輩手機「除舊布新」，包括開啟資安防護、通訊軟體瘦身、優化螢幕顯示、檢查不必要的訂閱、設定緊急醫療卡。

第一招：開啟資安與防詐設定

隨著生成式AI技術普及，詐騙手法也日新月異。除了傳統簡訊詐騙，近年來透過AI模擬親友聲音或臉孔的「深偽」（Deepfake）詐騙案例明顯增加。

為了預防詐騙，可以幫長輩安裝來電辨識軟體Whoscall並更新至最新資料庫，攔截可疑電話。同時也可以在長輩常用的LINE中加入「Cofacts真的假的」或「MyGoPen」等查證帳號，第一時間查證可疑訊息。

第二招：清空LINE快取，找回消失的空間

長輩對LINE的依賴度極高，容易因為LINE堆滿快取資料導致手機卡頓；但許多長輩擔心隨便刪除資料會讓照片和對話消失而不敢亂動，導致手機空間被塞爆。

根據LINE官方說明，只要進入LINE「設定」的「聊天」選項，點選「刪除資料」，並選擇「快取資料」，就可以刪除暫存檔，不會誤刪文字訊息、相片或影片。一鍵按下後，往往能瞬間釋出數GB的空間，讓老舊手機重拾流暢感。

第三招：調整顯示方式，減輕眼睛負擔

長輩對手機螢幕的細小文字與藍光容易感到吃力，趁著連假可以幫忙優化視覺顯示。

在手機系統設定的「顯示與亮度」，可以把字體大小調至最大級距的倒數第二格，因為最大字體通常會導致排版跑掉，反而難讀。同時也可開啟「自動亮度調節」與「夜間護眼模式」，減少長輩在半夜看手機時受到的藍光影響。

第四招：檢查App訂閱制，抓出隱形帳單

不少長輩下載遊戲或工具App時，常誤點「免費試用」，等到試用期結束後，開始每月被自動扣款，平白花冤枉錢。建議在長輩手機上開啟蘋果App Store或Google Play商店，進入「訂閱項目」，檢查是否有不明的扣款費用。

第五招：設定緊急醫療卡

在危急時刻，手機能成為救命工具。可以在手機鎖定畫面中設定「醫療卡」與「緊急聯絡人」，萬一長輩發生意外，可以在不解鎖手機的情況下，讓醫護人員第一時間得知長輩的血型和過敏史，並聯繫家人。

