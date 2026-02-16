新北男子騎車出遊突拋錨 買刮刮樂轉換心情中百萬
過年期間許多民眾喜歡刮刮樂試手氣，台彩今天表示，「2000萬超級紅包」貳獎再誕生幸運得主，是新北市土城一名年輕男騎士，騎機車出遊半路竟熄火拋錨，走進旁邊彩券行刮刮樂轉換心情，幸運刮中100萬元大獎。
台灣彩券公司今年農曆春節前總共發行15款刮刮樂，玩法多元且豐富，多達1479個百萬元以上的獎項，其中面額最大、頭獎中獎金額最高的「2000萬超級紅包」，頭獎新台幣2000萬元共有10個，總獎金逾399億元，刷新歷年春節前發行紀錄。
台彩今天指出，幸運刮中「2000萬超級紅包」貳獎100萬元的是新北市土城一名年輕男騎士，在春節連假時騎機車出遊，未料愛車在半路竟熄火拋錨，他站在路邊焦躁等候朋友接應時，為排解鬱悶心情，決定走進旁邊彩券行刮一張轉換心情，挑選第一張「2000萬超級紅包」就幸運刮出1萬元。
他立刻決定將刮中的獎金再繼續回購，刮到一半他忽然愣住並反覆揉眼睛，手微微顫抖的將彩券遞給店員幫忙確認，沒想到竟真刮中100萬元大獎。
「2000萬超級紅包」共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元，統計至15日，已刮出2個2000萬元、83個100萬元。
