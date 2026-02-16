東北季風即將抵達 除夕北東轉濕涼…春節尾聲可望好天氣

今天除夕，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，下半天起天氣將開始轉變，隨東北季風逐步南下，北部到東部雲量將先增多，天氣由多雲逐步轉為陰，有局部短暫陣雨機會。背風的中南部則影響較小，仍以晴到多雲為主。

氣溫方面，他說，北部至東部白天高溫約17至22度，入夜後受東北季風影響，氣溫轉涼，夜間清晨低溫約15至16度；中南部白天高溫約22至27度、夜間低溫約15至18度，白天仍偏舒適。但受輻射冷卻作用，日夜溫差變化仍有感。

林孝儒表示，這波東北季風預估今天下半天影響到周三大年初二，期間北部與東部天氣較陰沉，雲量多、局部短暫陣雨，尤其迎風的北海岸、東北角與宜花東沿海一帶降雨機率較高，行車留意視線與路面濕滑。

中南部則大多仍是晴時多雲的天氣型態，但林孝儒表示，清晨與夜晚偏涼、溫差大，返鄉或走春活動建議採洋蔥式穿著，室內外溫差也別忽視。

林孝儒表示，周四初三起隨東北季風減弱，天氣型態將逐漸回到高壓迴流主導，各地雲量有機會減少、白天回暖感受變明顯，高溫普遍回到20度以上。連假後段整體天氣條件相對友善，適合安排戶外活動。

不過，他提醒，即使白天回暖，夜晚清晨仍可能因輻射冷卻而偏涼，沿海空曠、近山郊區或縱谷地形處的低溫往往更低，建議早晚外出仍備薄外套。

迎風的東部地區雖仍可能有地形短暫陣雨，但林孝儒表示，多屬間歇性、雨勢不大，整體不至於影響行程太多；只要把雨具放在身邊、行車多留意路況，大多仍能把握假期尾聲的好天氣。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。 除夕天氣預報。圖／天氣風險公司提供