東北季風即將抵達 除夕北東轉濕涼…春節尾聲可望好天氣

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
這波東北季風預估今天下半天影響到周三大年初二，期間北部與東部天氣較陰沉，雲量多、局部短暫陣雨，尤其迎風的北海岸、東北角與宜花東沿海一帶降雨機率較高。本報資料照片
今天除夕，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，下半天起天氣將開始轉變，隨東北季風逐步南下，北部到東部雲量將先增多，天氣由多雲逐步轉為陰，有局部短暫陣雨機會。背風的中南部則影響較小，仍以晴到多雲為主。

氣溫方面，他說，北部至東部白天高溫約17至22度，入夜後受東北季風影響，氣溫轉涼，夜間清晨低溫約15至16度；中南部白天高溫約22至27度、夜間低溫約15至18度，白天仍偏舒適。但受輻射冷卻作用，日夜溫差變化仍有感。

林孝儒表示，這波東北季風預估今天下半天影響到周三大年初二，期間北部與東部天氣較陰沉，雲量多、局部短暫陣雨，尤其迎風的北海岸、東北角與宜花東沿海一帶降雨機率較高，行車留意視線與路面濕滑。

中南部則大多仍是晴時多雲的天氣型態，但林孝儒表示，清晨與夜晚偏涼、溫差大，返鄉或走春活動建議採洋蔥式穿著，室內外溫差也別忽視。

林孝儒表示，周四初三起隨東北季風減弱，天氣型態將逐漸回到高壓迴流主導，各地雲量有機會減少、白天回暖感受變明顯，高溫普遍回到20度以上。連假後段整體天氣條件相對友善，適合安排戶外活動。

不過，他提醒，即使白天回暖，夜晚清晨仍可能因輻射冷卻而偏涼，沿海空曠、近山郊區或縱谷地形處的低溫往往更低，建議早晚外出仍備薄外套。

迎風的東部地區雖仍可能有地形短暫陣雨，但林孝儒表示，多屬間歇性、雨勢不大，整體不至於影響行程太多；只要把雨具放在身邊、行車多留意路況，大多仍能把握假期尾聲的好天氣。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

除夕天氣預報。圖／天氣風險公司提供
除夕天氣預報。圖／天氣風險公司提供

東北季風 低溫

相關新聞

不斷更新／除夕團圓今估有南下車潮 避開國道9地雷路段

（9:15更新）今天為春節連續假期的除夕，國道上午逐漸出現南下車潮，高速公路局表示，目前全國道路況皆大致正常，截至上午7時，交通量為10.5百萬車公里，今天國道相關疏導措施包括：單一費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

臨終病人即將生命盡頭竟有預兆？醫師曝最常講這些話

人真的能預知死亡將至？美國1名網紅護理師Kirstie在TikTok透露，指很多病患在人生盡頭時反而態度平靜，拜託護理師...

超市紅茶百百款怎麼選？內行一致點名它：在家煮出摩斯味

紅茶風味溫潤、香氣厚實，長年深得民眾喜愛，無論是單喝、加糖，或是搭配牛奶製成鮮奶茶，都是許多人日常生活中的療癒選擇。近期有網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文詢問，「想要買紅茶來煮，不知道大家有買過哪一種煮起來最順口搭牛奶也好喝的呢？請大家推薦一下？謝謝」。貼文一出立刻引發大量回應，留言區瞬間變成紅茶控的交流會。

東北季風擾除夕 吳德榮：下午變天北部轉雨又降溫 低溫探1字頭

今天除夕，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，下午起東北季風南下，北...

今除夕明顯變天 新竹以北中午後降溫轉雨 初一南部也有感

除夕天氣即將明顯變化。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，今天中午前各地陽光露臉，北部高溫還可以來到23至25度，中南部高溫依...

55歲養生男狂日跑5公里不菸酒少鹽 1習慣血管像「鏽水」腎臟變80歲

小心餐桌陷阱成早死風險！一名55歲先生平日勤於養生之道，不抽菸、不喝酒，也常運動，每天跑步5公里…

