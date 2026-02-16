臨終病人即將生命盡頭竟有預兆？醫師曝最常講這些話
人真的能預知死亡將至？美國1名網紅護理師Kirstie在TikTok透露，指很多病患在人生盡頭時反而態度平靜，拜託護理師轉達「幫我告訴家人我愛他們」、「我知道我快要死了」等語，當下其實生命跡象穩定，卻沒過多久便嚥下最後一口氣。
台北市聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰也在臉書分享個人經驗，他表示，台灣的臨終病人過世前，最常講的話是：「不用幫我治療了，我想出院回家」、「XX要來接我走了」（過世的親人或者信仰的神明），或是表達對治療的疲憊感，覺得累了、痛苦夠了。
有醫師留言，「依我自己病人的經驗，有的會看到黑白無常來接自己，所以就開始跟家屬交代後事，然後就離世了」。
也有網友表示，「奶奶離世前幾個小時在病床上，問我姑姑什麼時候可以返去（台語），姑姑還回答『快了，治療好就可以回去了』，殊不知那是最後一次對話」、「我大姊在走之前原本虛弱無力，但忽然間迴光返照，從床上坐起來說她要回家，然後沒多久就躺了下去而離世」。
其他網友說，「當下會覺得不捨！自己不孝，其實過幾年後，回想當初到底在想什麼呢！家人辛苦，病人更苦」、「遲早要面對的事。平常心即可！ 及時行樂、把握當下！ 其他的交給老天爺去安排」。
