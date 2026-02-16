過年想美美見人 小心補過頭恐踩皮膚問題陷阱

快訊

中央社／ 台北16日電
農曆新年親友聚會，打牌、聊天常常不小心就通宵，皮膚科醫師呼籲，民眾應落實保濕、睡飽覺、避開特定食補，才不會一收假就去皮膚科報到。圖為問題皮膚示意照。中央社
春節期間熬夜追劇、圍爐大補，皮膚科醫師提醒，常見乾燥性皮膚炎、脂漏性皮膚炎及皰疹等「面子問題」，呼籲愛美要保濕、睡飽覺、避開特定食補，才不會一收假就去皮膚科報到。

農曆新年親友聚會，打牌、聊天常常不小心就通宵。林口長庚紀念醫院皮膚科醫師黃毓惠接指出，熬夜是皮膚大敵，最常見的就是「脂漏性皮膚炎」大爆發，導致頭皮屑狂掉，甚至眉毛也出狀況，若免疫力因疲勞下降，嘴唇周圍也容易冒出「單純性皰疹」的小水泡。

「最好的保養品其實是睡美容覺，建議晚上11時前就要睡。」黃毓惠說，只要睡飽，一週後皮膚狀況就能恢復Q彈。若已知有脂漏性皮膚炎病史，可先備好抗屑洗髮精預防。

冬季鋒面接連報到，不少人喜愛赴日或去陽明山泡溫泉暖身，卻往往換來全身發癢。黃毓惠解釋，寒冷天氣加上溫泉熱水，極易引發「乾燥性皮膚炎」，尤其小腿部位乾到發癢。

若不排斥油膩感，她建議凡士林是成分最單純、安全的首選，或是可選擇保濕效果比較好的乳液，特別是宣稱異位性皮膚炎專用、不含香精、沒有酒精等，都是比較好的選擇。

黃毓惠劃重點：保濕應在症狀發生前就準備好，建議每天早、中、晚、睡前多次補擦，才能在乾冷天氣中鎖住水分，保持皮膚濕潤，達到預防乾燥性皮膚炎效果。

餐桌上的山珍海味也隱藏皮膚陷阱。黃毓惠表示，「酒糟肌」患者應嚴格避開酒精與辛辣食物，以免換來滿臉膿皰與泛紅。

此外，患有異位性皮膚炎、乾癬等免疫性疾病的民眾，過年千萬不能「大補」。黃毓惠警告，人參、靈芝等宣稱強化的食材，反而會讓失衡的免疫系統更混亂，羊肉爐、薑母鴨也可能導致病情惡化。

