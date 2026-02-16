人生經驗當調色板 賴世榮：路能走多遠我就畫多遠

快訊

中央社／ 台東縣16日電
美術系畢業的媒體人賴世榮，退休後重拾畫筆，將生活淬鍊當作原料，調和出豐富的色彩，作品寫意，走畫台灣和他璀璨的後半人生。他說，路能走多遠，就畫多遠。中央社
美術系畢業的媒體人賴世榮，退休後重拾畫筆，將生活淬鍊當作顏料，調和出豐富的色彩，作品寫意，走畫台灣和他璀璨的後半人生。他說，「路能走多遠，就畫多遠」。

走進賴世榮的畫室，一旁陳列著油畫和少數水彩作品，題材有台東炮炸寒單文化、原住民風采、各地好山好水，還有台南居酒屋等景點；賴世榮說，民國113年府城建城400年，他沒缺席，在台南市公會堂吳園藝文中心舉辦「走畫人生」個展，展出41幅油畫和少數水彩作品。

賴世榮是出生於新竹縣竹東鎮的客籍人士，自幼喜歡繪畫，高中階段師承恩師蕭如松老師習畫，文化學院美術系肄業，國立藝專（現為國立台灣藝術大學）美工藝科畢業。

賴世榮離開學校後也離開了畫布，隻身前往美國投入媒體工作，民國80年後台灣言論大鳴大放，媒體產業有如雨後春筍般充滿朝氣活力，賴世榮也回到國內，進入反對色彩濃厚的媒體。

經歷過第一線衝鋒陷陣的記者生活，也曾退居到第2線的編輯台和地方主管；曾經快意人生，也嚐盡兼2份工作開計程車和獨自撫養小孩的顛沛生活，但身為客家人硬頸的精神，從未被擊倒過。

65歲那年從職場退休，他意識到自己為了生活竟是「美術逃兵」，於是重拾畫筆，定居台東專心作畫，專攻水彩、油畫。剛全心投入繪畫不久，老天爺毫不客氣跟他開了難以承受的玩笑，台大醫院診治出先天性心臟瓣膜閉鎖不全症，為此他做了心臟瓣膜置換手術，從鬼門關前走了一回。

賴世榮從手術台下來之後，更是澈悟人生無常，自此他更了解時間並沒有站在自己這一邊，於是開始瘋狂作畫。過去生活上的酸、甜、苦、辣、喜、怒、哀、樂成為他的心靈色彩，調和出清淡不俗、繽紛不艷的顏色。

作畫題材都是眼前萬千，有文化、有人文，還有各地風景。他說，征戰各地取材，爭取畫展機會，計畫走遍台灣各縣市，畫下各縣市的美景，紀錄美麗的台灣，「我以最樸素的心情，走畫這塊土地，這是我生為台灣人，唯一能反哺母親這塊土地的做法」。

賴世榮2年前創立了「台東縣新禾文化藝術協會」，並擔任首屆理事長，這是個小而美的畫會，成員來自北市、新北市、新竹、彰化、高雄、屏東、台東、花蓮等8個縣市。

他說，這個畫會成立主旨是要與外縣市畫會橫向交流，鼓勵成員們走出自己的創作領域，積極尋找各地的展覽機會，2年來，已經在花蓮、新竹、彰化舉辦了3場聯展。

除了協會的聯展外，賴世榮也成立個人工作室和福爾摩沙文創工坊，曾於台東、新北、高雄、新竹、桃園、花蓮各地辦理多次個展，他要走畫台灣，更要畫出他另階段的亮麗人生。今年75歲的他說：「路能走多遠，我就畫多遠。」

