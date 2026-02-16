台灣北端有很小的旋轉雲系 鄭明典估可能延遲東北季風地形雨
今天除夕，中央氣象署表示，今天鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部氣溫下降，基隆北海岸有局部短暫陣雨，下午起並有局部較大雨勢，桃園以北、東北部、東部地區及馬祖轉為有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島轉為有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。
前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出衛星雲圖，他表示，台灣北端一個很小的旋轉雲系，這是南、北氣流相遇，再加上台灣地形影響產生的小低壓，屬於低層天氣現象，沒有高層槽線支持，應該不會發展。
鄭明典說，這樣的小渦旋，旋轉性不強，但還是會改變風向，通常會延遲台灣北部的東北季風地形雨，或許今天白天的天氣會比預報乾一些。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
🐴金馬報喜迎新年
🧧別再只說馬到成功！2026馬年最夯117句吉祥話曝光 一開口就「馬到金來」
🧧別再只看生肖！2026年犯太歲名單曝光 名字中「這些部首」更要小心
🧧2026天赦日全攻略！6天黃金吉日＋5大禁忌 開運方位一次看
🧧春節紅包行情價全公開！安全牌金額、避地雷數字 教你怎樣包才不失禮
🧧春節送禮別踩雷！「8樣東西」千萬不能送：送錯恐自斷財路
🧧過年到了春聯如何貼？ 慎防8大禁忌 做錯小心福氣跑光又漏財
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。