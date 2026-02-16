台灣北端有很小的旋轉雲系 鄭明典估可能延遲東北季風地形雨

今天除夕，中央氣象署表示，今天鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部氣溫下降，基隆北海岸有局部短暫陣雨，下午起並有局部較大雨勢，桃園以北、東北部、東部地區及馬祖轉為有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島轉為有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。

前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出衛星雲圖，他表示，台灣北端一個很小的旋轉雲系，這是南、北氣流相遇，再加上台灣地形影響產生的小低壓，屬於低層天氣現象，沒有高層槽線支持，應該不會發展。

鄭明典說，這樣的小渦旋，旋轉性不強，但還是會改變風向，通常會延遲台灣北部的東北季風地形雨，或許今天白天的天氣會比預報乾一些。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。