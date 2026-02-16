快訊

小年夜無預警宣告離婚！星光幫「最美空姐」林佩瑤與名廚尪斬6年婚

今天除夕北東轉雨…從北到南明顯降溫 入夜後全台低溫探1字頭

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
除夕天氣。圖／中央氣象署提供
除夕天氣。圖／中央氣象署提供

今天除夕，中央氣象署表示，鋒面通過，桃園以北及宜蘭、花蓮地區轉為有局部短暫雨，竹苗、台東及恆春半島也有零星短暫雨的機率，中南部地區為多雲到晴的天氣。鋒面過後，東北季風增強，北台灣白天氣溫明顯下降，北部高溫約20至22度，東半部及中部地區高溫約23至27度，南部地區高溫仍有26至30度。入夜後，中部以北及宜蘭地區只有15至17度，南部及花東16至19度。

離島天氣，澎湖多雲時晴，18至23度，金門多雲，13至21度，馬祖陰時多雲短暫雨，10至14度。

明天初一至周三初二東北季風影響，北部及東北部天氣偏涼，其他地區早晚亦涼；明天桃園以北及宜蘭、花蓮地區有局部短暫雨，竹苗、台東地區及恆春半島有零星短暫雨，中南部為多雲到晴；周三水氣稍減，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以南地區為多雲到晴。

周四初三東北季風逐漸減弱，北部及東北部氣溫稍回升，各地早晚仍涼；各地大多為多雲到晴，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭地區有零星短暫雨。

周五初四水氣稍增多，各地早晚仍涼；基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周六初五、周日初六各地早晚仍涼；各地大多為多雲到晴，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

下周一東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周二、下周三水氣增多，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；春節後期天氣不確定性較大，留意最新天氣資訊。

周日馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返特別注意航班資訊及行車安全。收假日前後，天氣回暖期間，西半部地區及金門、馬祖留意可能有低雲或局部霧影響能見度，交通往返特別注意航班資訊及行車安全。

3000公尺以上高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易有結冰、濕滑情形，行車用路及登山注意路況安全，高海拔山區作物防範霜害。

春節連假天氣。圖／中央氣象署提供
春節連假天氣。圖／中央氣象署提供

氣象署 鋒面 低溫

