冷空氣來了 除夕到初二南北兩樣情 「桃園以北+宜花」濕冷3天
今天除夕至周三年初二受東北季風影響，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，冷空氣強度不很強，迎風面的桃園以北、基隆及宜蘭地區天氣轉涼，其它地區早晚亦涼。
降雨方面，他說，除夕及年初一，桃園以北、基隆、宜蘭及花蓮地區都有局部短暫陣雨機會，新竹、苗栗、台東地區及恆春半島也有零星偶雨；而中南部地區則續維持為多雲到晴天氣。周三初二環境水氣稍減，只剩基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島還有局部短暫陣雨的機會。
他說，今天至周三期間的最低溫預測，西半部及宜蘭地區14至17度，花蓮地區16至19度之間，台東地區17至20度，澎湖地區16至18度，金門及馬祖地區分別在12至14度及8至10度之間；可以說是先濕冷、後轉乾偏涼的天氣型態。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
