快訊

小年夜無預警宣告離婚！星光幫「最美空姐」林佩瑤與名廚尪斬6年婚

新北割頸案 他指「乾哥」頂多關4年：司法正義是否該學美國爸爸？

冷空氣來了 除夕到初二南北兩樣情 「桃園以北+宜花」濕冷3天

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
除夕到年初二微弱冷空氣影響。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
除夕到年初二微弱冷空氣影響。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

今天除夕至周三年初二受東北季風影響，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，冷空氣強度不很強，迎風面的桃園以北、基隆宜蘭地區天氣轉涼，其它地區早晚亦涼。

降雨方面，他說，除夕及年初一，桃園以北、基隆、宜蘭及花蓮地區都有局部短暫陣雨機會，新竹、苗栗、台東地區及恆春半島也有零星偶雨；而中南部地區則續維持為多雲到晴天氣。周三初二環境水氣稍減，只剩基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島還有局部短暫陣雨的機會。

他說，今天至周三期間的最低溫預測，西半部及宜蘭地區14至17度，花蓮地區16至19度之間，台東地區17至20度，澎湖地區16至18度，金門及馬祖地區分別在12至14度及8至10度之間；可以說是先濕冷、後轉乾偏涼的天氣型態。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

基隆 宜蘭

延伸閱讀

除夕別踩雷！ 命理師示警5大地雷 一招改運祛病氣

金馬迎春！除夕習俗禁忌一次看 招財納福過好年

未來天氣3重點 賈新興：除夕變天轉濕冷 東北季風至少影響到初二

今除夕明顯變天 新竹以北中午後降溫轉雨 初一南部也有感

相關新聞

不斷更新／除夕團圓今估有南下車潮 避開國道9地雷路段

（5:30更新）

東北季風擾除夕 吳德榮：下午變天北部轉雨又降溫 低溫探1字頭

今天除夕，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，下午起東北季風南下，北...

今除夕明顯變天 新竹以北中午後降溫轉雨 初一南部也有感

除夕天氣即將明顯變化。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，今天中午前各地陽光露臉，北部高溫還可以來到23至25度，中南部高溫依...

55歲養生男狂日跑5公里不菸酒少鹽 1習慣血管像「鏽水」腎臟變80歲

小心餐桌陷阱成早死風險！一名55歲先生平日勤於養生之道，不抽菸、不喝酒，也常運動，每天跑步5公里…

諮詢患者增2成…年前減重瘦瘦針夯 亂用恐愈減愈胖

新春過年，不管尾牙春酒宴或過年團圓飯，外型明顯瘦身有成的人，都會被問一句「你打了沒？」腸泌素減重藥物、針劑上市後，掀起搶...

財神在找你？大樂透頭獎摃龜 今上看1.2億元

春節期間大樂透天天開獎，昨晚開獎的大樂透頭獎摃龜，台灣彩券公司表示，今晚開獎的大樂透頭獎上看一點二億元；除了大樂透，今晚...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。