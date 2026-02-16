未來天氣3重點 賈新興：除夕變天轉濕冷 東北季風至少影響到初二

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天至周三初二受偏強東北季風影響的機率，桃園以北及宜花東轉有局部短暫雨，氣溫略降。聯合報系資料照片
今天至周三初二受偏強東北季風影響的機率，桃園以北及宜花東轉有局部短暫雨，氣溫略降。聯合報系資料照片

未來天氣有3個重點，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，今天除夕，中午前要變天了，今天至周三初二受偏強東北季風影響的機率，桃園以北及宜花東轉有局部短暫雨，氣溫略降。周四初三東北季風減弱，周五初四至周日初六氣溫回升，午後宜花東零星短暫雨。後期天氣再觀察，目前研判下周一初七開工午後山區及宜花東零星雨。

近期天氣趨勢，他說，今天中午前至周三，有受偏強東北季風影響的機率，今天午後至明天，桃園以北及宜花轉有局部短暫雨，新竹及竹苗以南山區亦有零星短暫雨。周三，北海岸、基隆、 大台北東側及宜花東有零星短暫雨。周四，午後各地山區及宜花東有零星短暫雨。周五，花蓮有零星短暫雨，午後竹苗以北山區及北北基宜花東有零星短暫雨。周六，午後苗栗以北山區、南投以山區、台南以南及宜花東有零星短暫雨。

賈新興說，周日，花蓮有零星短暫雨，午後竹苗以南山區及花東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。下周一，午後各地山區及宜花東有零星短暫雨。下周二午後至下周三中午，受鋒面通過及偏強東北季風影響，苗栗以北及宜花東有局部短暫雨，台中以南山區亦有零星短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

