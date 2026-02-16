今除夕明顯變天 新竹以北中午後降溫轉雨 初一南部也有感

除夕天氣即將明顯變化。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，今天中午前各地陽光露臉，北部高溫還可以來到23至25度，中南部高溫依舊有26至30度。不過，中午後鋒面將會接近，新竹以北及東半部雲量增多，傍晚起北部也將逐漸轉為有雨天氣，入夜後氣溫會下降至15度左右。

而明天初一、周三初二天氣依舊不理想，「觀氣象看天氣」表示，由於北部雲量偏多，白天高溫預估不會超過20度，一整天感受偏涼，其他地區白天高溫也略降至23至27度，台南以北早晚低溫約在14至16度、高屏澎及花東低溫約16至18度，冷空氣影響將持續到初二。

「觀氣象看天氣」表示，周四初三開始冷空氣減弱，各地除早晚仍偏涼之外，白天高溫也會一天比一天回升，周末中南部又會上看30度。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。