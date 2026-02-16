東北季風擾除夕 吳德榮：下午變天北部轉雨又降溫 低溫探1字頭

今天除夕，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，下午起東北季風南下，北部及東半部轉有局部短暫雨，北台轉濕涼。其他地區仍為晴時多雲，影響輕微。今天北部26降至14度、中部15至30度、南部15至32度、東部15至30度。

中央氣象署發布濃霧特報，今天清晨至上午金門、馬祖及中部以北地區、清晨南部地區易有低雲或霧影響能見度，目前桃園、新竹、苗栗及馬祖已或將出現能見度不足200公尺的現象。

明天大年初一、周三大年初二東北季風影響，吳德榮說，北部、東半部有局部短暫雨，北台偏涼微冷；中南部晴時多雲，白天舒適早晚微冷。初二白天起水氣漸減，北部降雨漸歇，轉多雲時晴。

吳德榮表示，周四大年初三東北季風減弱，氣溫回升，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨。周五大年初四至下周二台灣附近轉偏東，再轉東南風，各地晴朗穩定，東半部偶有局部短暫降雨的機率。白天舒適，逐日回暖至微熱，早晚因輻射冷卻，氣溫偏低，日夜溫差大。初四起西半部清晨及金、馬起霧的機率逐日提高。

至於是否還有冷空氣，他說，下周三才有下一波東北季風南下，迎風面轉有雨降溫。美國（GFS）模擬則調整在下周二；各國模式都還會繼續調整，應持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。