快訊

不斷更新／除夕團圓今估有南下車潮 避開國道9地雷路段

聽新聞
0:00 / 0:00

東北季風擾除夕 吳德榮：下午變天北部轉雨又降溫 低溫探1字頭

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天下午起東北季風南下，北部及東半部轉有局部短暫雨，北台轉濕涼。其他地區仍為晴時多雲，影響輕微。本報資料照片
今天下午起東北季風南下，北部及東半部轉有局部短暫雨，北台轉濕涼。其他地區仍為晴時多雲，影響輕微。本報資料照片

今天除夕，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，下午起東北季風南下，北部及東半部轉有局部短暫雨，北台轉濕涼。其他地區仍為晴時多雲，影響輕微。今天北部26降至14度、中部15至30度、南部15至32度、東部15至30度。

中央氣象署發布濃霧特報，今天清晨至上午金門、馬祖及中部以北地區、清晨南部地區易有低雲或霧影響能見度，目前桃園、新竹、苗栗及馬祖已或將出現能見度不足200公尺的現象。

明天大年初一、周三大年初二東北季風影響，吳德榮說，北部、東半部有局部短暫雨，北台偏涼微冷；中南部晴時多雲，白天舒適早晚微冷。初二白天起水氣漸減，北部降雨漸歇，轉多雲時晴。

吳德榮表示，周四大年初三東北季風減弱，氣溫回升，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨。周五大年初四至下周二台灣附近轉偏東，再轉東南風，各地晴朗穩定，東半部偶有局部短暫降雨的機率。白天舒適，逐日回暖至微熱，早晚因輻射冷卻，氣溫偏低，日夜溫差大。初四起西半部清晨及金、馬起霧的機率逐日提高。

至於是否還有冷空氣，他說，下周三才有下一波東北季風南下，迎風面轉有雨降溫。美國（GFS）模擬則調整在下周二；各國模式都還會繼續調整，應持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

馬祖 東北季風 吳德榮

延伸閱讀

今晴朗炎熱飆31度高溫 吳德榮：除夕北東變天轉濕冷 初三才好轉

台北測站10.7度寒流未達標 吳德榮：今晚明晨輻射冷卻低溫探10度以下

今明寒流愈晚愈冷 吳德榮：低溫探6度以下

寒流明起強勢襲台 吳德榮：愈晚愈冷降至6度以下 太平山有飄雪機率

相關新聞

諮詢患者增2成…年前減重瘦瘦針夯 亂用恐愈減愈胖

新春過年，不管尾牙春酒宴或過年團圓飯，外型明顯瘦身有成的人，都會被問一句「你打了沒？」腸泌素減重藥物、針劑上市後，掀起搶...

除夕返鄉 國道9處易塞、東部變濕冷

今天就是除夕，國道預期仍有返鄉車潮，南下交通量為平常的一點一倍，交通部高公局預估，國道將有包含國一楊梅—新竹、彰化系統—...

打瘦瘦針抑制食欲 停藥「都回來了」…有人甚至「自動導航」進食

社群媒體常見打「瘦瘦針」分享，輕鬆打針就降低食慾，減重效果顯著；但有人是因為血糖過高而在醫師建議下使用，結果意外瘦身；不...

財神在找你？大樂透頭獎摃龜 今上看1.2億元

春節期間大樂透天天開獎，昨晚開獎的大樂透頭獎摃龜，台灣彩券公司表示，今晚開獎的大樂透頭獎上看一點二億元；除了大樂透，今晚...

東北季風擾除夕 吳德榮：下午變天北部轉雨又降溫 低溫探1字頭

今天除夕，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，下午起東北季風南下，北...

不斷更新／除夕團圓今估有南下車潮 避開國道9地雷路段

（5:30更新）

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。