東北季風擾除夕 吳德榮：下午變天北部轉雨又降溫 低溫探1字頭
今天除夕，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，下午起東北季風南下，北部及東半部轉有局部短暫雨，北台轉濕涼。其他地區仍為晴時多雲，影響輕微。今天北部26降至14度、中部15至30度、南部15至32度、東部15至30度。
中央氣象署發布濃霧特報，今天清晨至上午金門、馬祖及中部以北地區、清晨南部地區易有低雲或霧影響能見度，目前桃園、新竹、苗栗及馬祖已或將出現能見度不足200公尺的現象。
明天大年初一、周三大年初二東北季風影響，吳德榮說，北部、東半部有局部短暫雨，北台偏涼微冷；中南部晴時多雲，白天舒適早晚微冷。初二白天起水氣漸減，北部降雨漸歇，轉多雲時晴。
吳德榮表示，周四大年初三東北季風減弱，氣溫回升，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨。周五大年初四至下周二台灣附近轉偏東，再轉東南風，各地晴朗穩定，東半部偶有局部短暫降雨的機率。白天舒適，逐日回暖至微熱，早晚因輻射冷卻，氣溫偏低，日夜溫差大。初四起西半部清晨及金、馬起霧的機率逐日提高。
至於是否還有冷空氣，他說，下周三才有下一波東北季風南下，迎風面轉有雨降溫。美國（GFS）模擬則調整在下周二；各國模式都還會繼續調整，應持續觀察。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
🧧別再只說馬到成功！2026馬年最夯117句吉祥話曝光 一開口就「馬到金來」
🧧別再只看生肖！2026年犯太歲名單曝光 名字中「這些部首」更要小心
🧧2026天赦日全攻略！6天黃金吉日＋5大禁忌 開運方位一次看
🧧春節紅包行情價全公開！安全牌金額、避地雷數字 教你怎樣包才不失禮
🧧春節送禮別踩雷！「8樣東西」千萬不能送：送錯恐自斷財路
🧧過年到了春聯如何貼？ 慎防8大禁忌 做錯小心福氣跑光又漏財
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。