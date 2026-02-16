不斷更新／除夕團圓今估有南下車潮 避開國道9地雷路段

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲楊德宜／台北即時報導
今天為春節連續假期除夕，高速公路局預估今天國道交通量為92百萬車公里，與平日年平均93百萬車公里相近，其中南向交通量可達53百萬車公里，為平日年平均的1.1倍。本報資料照片
今天為春節連續假期除夕，高速公路局預估今天國道交通量為92百萬車公里，與平日年平均93百萬車公里相近，其中南向交通量可達53百萬車公里，為平日年平均的1.1倍。本報資料照片

（5:30更新）

今天為春節連續假期除夕，目前國道各區路段車流順暢。高速公路局預估今天國道交通量為92百萬車公里，與平日年平均93百萬車公里相近，其中南向交通量可達53百萬車公里，為平日年平均的1.1倍。

至於今天的國道重點壅塞路段，高公局預判，一、南（東）向：國1楊梅-新竹彰化系統-埔鹽系統；國3土城-關西、快官-霧峰；國5南港系統-頭城；國10鼎金系統-燕巢系統。二、北（西）向：國4潭子系統-豐勢；國6東草屯-霧峰系統；國10仁武至左營端。建議南向用路人下午時段出發，節省行車時間。國道今天相關疏導措施包括：單一費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控。

