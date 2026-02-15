買大樂透中7注春節大、小紅包贏得近150萬 台彩揭密投注方式

大樂透春節加碼期間，全國各地彩券行紛紛開出大獎，台灣彩券公司表示，其中位於高雄市新興區的「亞伯上億彩券行」在2月14日開出1注春節大紅包和6注春節小紅包，台灣彩券公司表示，這7注都是同一張彩券，以包牌方式購買，總中獎金額高達148萬3333元。

台彩指出，依據投注系統的紀錄，這7注春節大、小紅包屬於同一張彩券，這張彩券是以自選號碼購買1組8連碰（包牌8個號碼，1400元）和1組9連碰（包牌9個號碼，4200元）且多期投注10期，總投注金額5萬6000元，其中8連碰的8個包牌號碼裡有6個對中當期春節大紅包獎號，另1個對中春節小紅包獎號，因此共對中1注春節大紅包和6注春節小紅包，總中獎金額合計為148萬3333元。

除此之外，新竹縣湖口鄉的金彩商行繼加碼首日（2月12日）一舉開出7注春節大、小紅包獎項，2月14日又開出1注10萬元春節小紅包；台北市中山區「寶鴻彩券行｣曾於去年5月30日開出1.86億元的大樂透頭獎，2月14日也開出1注春節小紅包；金門縣金湖鎮的「財神到彩券行｣則是同一天開出2注春節小紅包，且分屬兩張不同的彩券；台中市大里區的「爆米發彩券行」在去年春節加碼期間共開出6次春節大、小紅包獎項，今年2月14日再度開出小紅包獎項。

至於今晚大樂透今晚開出的獎號為03、06、11、18、25、28，特別號35，頭獎摃龜，明晚開獎的下一期頭獎上看1.2億元。

大樂透春節加碼的480組100萬元春節大紅包和800組10萬元春節小紅包獎項，今天分別送出26組和37組，春節大紅包獎項有20組為1注獨得百萬獎金、5組由2注均分，每注各得50萬元，另有1組由3注均分，每注各得33萬3333元；春節小紅包獎項則有32組為1注獨得10萬元獎金、4組由2注均分，每注各得5萬元，另外1組由3注均分，每注分得獎金3萬3333元。而頭獎加碼至1千萬元的今彩539今晚開出的獎號為11、13、18、22和34，開獎結果頭獎無人中獎。

台彩表示，統計至今晚為止，大樂透加碼的100萬元春節大紅包獎項累計已送出102組，10萬元的春節小紅包獎項累計送出141組，春節大紅包、小紅包剩餘組數分別為378組和659組，除夕夜開獎的大樂透頭獎上看1.2億元，還會繼續加開9個春節大紅包獎號和1個春節小紅包獎號，只要對中春節大紅包獎號中的任6個就可得100萬元的春節大紅包獎項，如對中任5個春節大紅包獎號同時對中春節小紅包獎號，則為對中10萬元的春節小紅包獎項。