快訊

天公、地基主、祖先怎麼拜？除夕到元宵祭拜時間、流程、對象 一文掌握重點

聽新聞
0:00 / 0:00

買大樂透中7注春節大、小紅包贏得近150萬 台彩揭密投注方式

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
今晚開獎的大樂透頭獎摃龜，明晚的大樂透頭獎上看1.2億元。記者林伯東／攝影
今晚開獎的大樂透頭獎摃龜，明晚的大樂透頭獎上看1.2億元。記者林伯東／攝影

大樂透春節加碼期間，全國各地彩券行紛紛開出大獎，台灣彩券公司表示，其中位於高雄市新興區的「亞伯上億彩券行」在2月14日開出1注春節大紅包和6注春節小紅包，台灣彩券公司表示，這7注都是同一張彩券，以包牌方式購買，總中獎金額高達148萬3333元。

台彩指出，依據投注系統的紀錄，這7注春節大、小紅包屬於同一張彩券，這張彩券是以自選號碼購買1組8連碰（包牌8個號碼，1400元）和1組9連碰（包牌9個號碼，4200元）且多期投注10期，總投注金額5萬6000元，其中8連碰的8個包牌號碼裡有6個對中當期春節大紅包獎號，另1個對中春節小紅包獎號，因此共對中1注春節大紅包和6注春節小紅包，總中獎金額合計為148萬3333元。

除此之外，新竹縣湖口鄉的金彩商行繼加碼首日（2月12日）一舉開出7注春節大、小紅包獎項，2月14日又開出1注10萬元春節小紅包；台北市中山區「寶鴻彩券行｣曾於去年5月30日開出1.86億元的大樂透頭獎，2月14日也開出1注春節小紅包；金門縣金湖鎮的「財神到彩券行｣則是同一天開出2注春節小紅包，且分屬兩張不同的彩券；台中市大里區的「爆米發彩券行」在去年春節加碼期間共開出6次春節大、小紅包獎項，今年2月14日再度開出小紅包獎項。

至於今晚大樂透今晚開出的獎號為03、06、11、18、25、28，特別號35，頭獎摃龜，明晚開獎的下一期頭獎上看1.2億元。

大樂透春節加碼的480組100萬元春節大紅包和800組10萬元春節小紅包獎項，今天分別送出26組和37組，春節大紅包獎項有20組為1注獨得百萬獎金、5組由2注均分，每注各得50萬元，另有1組由3注均分，每注各得33萬3333元；春節小紅包獎項則有32組為1注獨得10萬元獎金、4組由2注均分，每注各得5萬元，另外1組由3注均分，每注分得獎金3萬3333元。而頭獎加碼至1千萬元的今彩539今晚開出的獎號為11、13、18、22和34，開獎結果頭獎無人中獎。

台彩表示，統計至今晚為止，大樂透加碼的100萬元春節大紅包獎項累計已送出102組，10萬元的春節小紅包獎項累計送出141組，春節大紅包、小紅包剩餘組數分別為378組和659組，除夕夜開獎的大樂透頭獎上看1.2億元，還會繼續加開9個春節大紅包獎號和1個春節小紅包獎號，只要對中春節大紅包獎號中的任6個就可得100萬元的春節大紅包獎項，如對中任5個春節大紅包獎號同時對中春節小紅包獎號，則為對中10萬元的春節小紅包獎項。

春節 紅包 彩券行

延伸閱讀

大樂透頭獎摃龜 明天開獎頭獎上看1.2億元

不斷更新／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

春節要燃脂...柳采葳陳菁徽挑戰「水中飛輪」 直呼肌肉酸度爆表

劉世芳小年夜赴成功嶺 慰勞替代役春節留守人員

相關新聞

北東明轉濕涼！除夕、初一鋒面通過「雨區擴大」 初四水氣再增加

明天鋒面通過、東北季風增強，北東率先轉涼且水氣增加，中央氣象署預報員劉沛滕表示，除夕及初一降雨範圍最大，初一至初二最冷，...

大樂透頭獎摃龜 明天開獎頭獎上看1.2億元

今晚開獎的大樂透頭獎摃龜，台灣彩券公司指出，明天開獎的下一期大樂透預估銷售3億至3.2億元，頭獎累積金額預估上看1.2億...

春節要燃脂...柳采葳陳菁徽挑戰「水中飛輪」 直呼肌肉酸度爆表

年節大魚大肉之餘，別忘動起來！立委陳菁徽與台北市議員柳采葳穿上泳裝，挑戰近年風靡歐美與台灣的新興水上運動——「水中飛輪」...

怕急診沒床？ 台大、北榮、長庚祭出「鐵腕政策」分散人流

為避免「醫院急診壅塞、滿到走廊大廳」景象重現，衛福部今年挹注16億鼓勵診所開診，分流急診就醫人潮。今天是小年夜，返鄉人潮...

除夕國道9路段易塞「國5南下恐堵5小時」 增開37處路肩疏導

明天就是除夕，國道預期仍有返鄉車潮，南下交通量為平常的1.1倍，交通部高公局預估，國道將有包含國1楊梅-新竹、彰化系統-...

「肚臍塞酸梅」止暈有效？ 中醫授4招防春節塞車夢魘

春節返鄉或出遊，最怕國道大塞車，長時間走走停停，頻繁煞車、加速與晃動，容易誘發「動暈症」，暈車壞了連假出遊興致。有些人會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。