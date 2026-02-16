財神在找你？大樂透頭獎摃龜 今上看1.2億元

春節期間大樂透天天開獎，昨晚開獎的大樂透頭獎摃龜，台灣彩券公司表示，今晚開獎的大樂透頭獎上看一點二億元；除了大樂透，今晚開獎的威力彩頭獎保證兩億元，想一圓億萬富翁美夢的民眾可以把握機會試手氣。

除了威力彩、大樂透兩款電腦型彩券，春節期間刮刮樂的買氣也是熱到爆。台彩在春節前推出的「二千萬超級紅包」主打十個頭獎兩千萬元、一千兩百個一百萬元獎項，高額頭獎吸引不少民眾。台彩指出，截至十四日，已刮出兩個兩千萬元、七十九個一百萬元。

而「二千萬超級紅包」的百萬得主中，花蓮一名年約五十歲男子，在選購彩券時剛好有隻彩蝶飛至刮刮樂展示區，男子用手揮也揮不走，他覺得這是轉運的訊號，就買了那張彩券，因此幸運刮中一百萬元。賣出這張彩券的花蓮縣光復鄉「上億行彩券行」老闆余小姐轉述，男子中獎後喜極而泣說，「去年受水災之苦，家園損失很多，現在有這筆錢簡直是老天送來的救命錢」。

至於昨晚開出的大樂透春節加碼獎項方面，台彩指出，春節大紅包開出廿六組、總中獎注數卅三注，其中廿組為單注中獎，五組為兩注均分，一組為三注均分；小紅包開出卅七組，總中獎注數為四十三注，其中卅二組為單注中獎，四組為兩注均分，一組為三注均分。

活動截至本期為止累積開出大紅包組數為一○二組，剩餘三七八組，累積開出小紅包組數為一四一組，剩餘六五九組，今天將繼續加開大紅包及小紅包獎項。