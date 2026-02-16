快訊

天公、地基主、祖先怎麼拜？除夕到元宵祭拜時間、流程、對象 一文掌握重點

聽新聞
0:00 / 0:00

財神在找你？大樂透頭獎摃龜 今上看1.2億元

聯合報／ 記者賴昭穎／台北報導
春節連假帶動彩券買氣升溫，不少民眾趁著過年到彩券行投注，試試自己的好手氣。記者林伯東／攝影
春節連假帶動彩券買氣升溫，不少民眾趁著過年到彩券行投注，試試自己的好手氣。記者林伯東／攝影

春節期間大樂透天天開獎，昨晚開獎的大樂透頭獎摃龜，台灣彩券公司表示，今晚開獎的大樂透頭獎上看一點二億元；除了大樂透，今晚開獎的威力彩頭獎保證兩億元，想一圓億萬富翁美夢的民眾可以把握機會試手氣。

除了威力彩、大樂透兩款電腦型彩券，春節期間刮刮樂的買氣也是熱到爆。台彩在春節前推出的「二千萬超級紅包」主打十個頭獎兩千萬元、一千兩百個一百萬元獎項，高額頭獎吸引不少民眾。台彩指出，截至十四日，已刮出兩個兩千萬元、七十九個一百萬元。

而「二千萬超級紅包」的百萬得主中，花蓮一名年約五十歲男子，在選購彩券時剛好有隻彩蝶飛至刮刮樂展示區，男子用手揮也揮不走，他覺得這是轉運的訊號，就買了那張彩券，因此幸運刮中一百萬元。賣出這張彩券的花蓮縣光復鄉「上億行彩券行」老闆余小姐轉述，男子中獎後喜極而泣說，「去年受水災之苦，家園損失很多，現在有這筆錢簡直是老天送來的救命錢」。

至於昨晚開出的大樂透春節加碼獎項方面，台彩指出，春節大紅包開出廿六組、總中獎注數卅三注，其中廿組為單注中獎，五組為兩注均分，一組為三注均分；小紅包開出卅七組，總中獎注數為四十三注，其中卅二組為單注中獎，四組為兩注均分，一組為三注均分。

活動截至本期為止累積開出大紅包組數為一○二組，剩餘三七八組，累積開出小紅包組數為一四一組，剩餘六五九組，今天將繼續加開大紅包及小紅包獎項。

農曆過年 春節 馬年

延伸閱讀

買大樂透中7注春節大、小紅包贏得近150萬 台彩揭密投注方式

大樂透頭獎摃龜 明天開獎頭獎上看1.2億元

不斷更新／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

劉世芳小年夜赴成功嶺 慰勞替代役春節留守人員

相關新聞

北東明轉濕涼！除夕、初一鋒面通過「雨區擴大」 初四水氣再增加

明天鋒面通過、東北季風增強，北東率先轉涼且水氣增加，中央氣象署預報員劉沛滕表示，除夕及初一降雨範圍最大，初一至初二最冷，...

大樂透頭獎摃龜 明天開獎頭獎上看1.2億元

今晚開獎的大樂透頭獎摃龜，台灣彩券公司指出，明天開獎的下一期大樂透預估銷售3億至3.2億元，頭獎累積金額預估上看1.2億...

春節要燃脂...柳采葳陳菁徽挑戰「水中飛輪」 直呼肌肉酸度爆表

年節大魚大肉之餘，別忘動起來！立委陳菁徽與台北市議員柳采葳穿上泳裝，挑戰近年風靡歐美與台灣的新興水上運動——「水中飛輪」...

怕急診沒床？ 台大、北榮、長庚祭出「鐵腕政策」分散人流

為避免「醫院急診壅塞、滿到走廊大廳」景象重現，衛福部今年挹注16億鼓勵診所開診，分流急診就醫人潮。今天是小年夜，返鄉人潮...

除夕國道9路段易塞「國5南下恐堵5小時」 增開37處路肩疏導

明天就是除夕，國道預期仍有返鄉車潮，南下交通量為平常的1.1倍，交通部高公局預估，國道將有包含國1楊梅-新竹、彰化系統-...

「肚臍塞酸梅」止暈有效？ 中醫授4招防春節塞車夢魘

春節返鄉或出遊，最怕國道大塞車，長時間走走停停，頻繁煞車、加速與晃動，容易誘發「動暈症」，暈車壞了連假出遊興致。有些人會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。