今彩539第115040期 頭獎槓龜

中央社／ 台北15日電

今彩539第115040期開獎，中獎號碼22、13、18、11、34；派彩結果，頭獎槓龜。

貳獎292注中獎，每注獎金新台幣2萬元。

3星彩中獎號碼045，壹獎44注中獎，每注獎金5000元。

4星彩中獎號碼5099，壹獎5注中獎，每注獎金5萬元。

實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。

