天公、地基主、祖先怎麼拜？除夕到元宵祭拜時間、流程、對象 一文掌握重點

除夕返鄉 國道9處易塞、東部變濕冷

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
昨下午國3南向194.4公里處2輛小客車追撞，造成後方車流回堵3公里。圖／高公局提供
今天就是除夕，國道預期仍有返鄉車潮，南下交通量為平常的一點一倍，交通部高公局預估，國道將有包含國一楊梅—新竹、彰化系統—埔鹽系統、國五南港系統—頭城等九處易塞路段，國五南下路段預估可能連塞五小時；另外，今天國道實施疏導措施，包含單一費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

雖然除夕已經進入連假第三天，不過，高公局預期，仍會有返鄉車潮。高公局預判，今日有九處重點壅塞路段，包含國一楊梅—新竹、彰化系統—埔鹽系統；國三土城—關西、快官—霧峰；國五南港系統—頭城；國十鼎金系統—燕巢系統；國四潭子系統—豐勢；國六東草屯—霧峰系統；國十仁武至左營端。

高公局建議，南向用路人可下午時段出發，節省行車時間。另外，今日除夕國道實施疏導措施，包含單一費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

而在天氣方面，中央氣象署預報員劉沛滕指出，除夕鋒面通過，東北季風增強，除夕及初一北部、東半部局部雨，北台灣轉涼，初一初二東北風偏強，初二之後大台北及東半部迎風面局部雨。中南部影響不大，但早晚溫差大，離島地區金門、馬祖今天上午都還可能會有局部霧影響能見度，往返的民眾要隨時注意交通資訊。

關於未來降雨趨勢，劉沛滕指出，水氣初二之後稍微減少，降雨以東半部為主，還有部分大台北東側地區，到初五都維持類似情形。但初四當天水氣略增，北部山區有零星降雨機率。西半部則維持穩定、多雲到晴的天氣型態。

溫度方面，劉沛滕說，除夕當天東北季風增強，北部高溫只剩二十度，一整天有逐漸下降趨勢，到初一及初二一整天氣溫偏涼冷，高溫不超過二十度，低溫約十五度。中南部及花東，明天溫度也會逐漸下降，日夜溫差仍大，但高溫時間減短。東北季風初三之後逐漸減弱，氣溫慢慢回升，但夜裡仍偏涼。

農曆過年 春節 馬年

