大樂透頭獎摃龜 明天開獎頭獎上看1.2億元

今晚開獎的大樂透頭獎摃龜，台灣彩券公司指出，明天開獎的下一期大樂透預估銷售3億至3.2億元，頭獎累積金額預估上看1.2億元。

台彩表示，今晚的大樂透春節加碼獎項開出情形，本期大紅包開出26組，總中獎注數為33注，其中20組為單注中獎，5組為2注均分，1組為3注均分；本期小紅包開出37組，總中獎注數為43注，其中32組為單注中獎，4組為2注均分，1組為3注均分。活動截至本期為止累積開出大紅包組數為102組，剩餘378組，累積開出小紅包組數為141組，剩餘659組，次期（2月16日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。