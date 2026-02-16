快訊

不斷更新／除夕團圓今估有南下車潮 避開國道9地雷路段

聽新聞
0:00 / 0:00

低空經濟規劃 民航局：無人機物流啟動試驗

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
對於無人機的低空經濟規劃，民航局表示，貨物運送部分目前已有相關單位及民間業者申請「無人機物流廊道」試驗計畫推動中。示意圖。路透
對於無人機的低空經濟規劃，民航局表示，貨物運送部分目前已有相關單位及民間業者申請「無人機物流廊道」試驗計畫推動中。示意圖。路透

對於無人機的低空經濟規劃，民航局表示，貨物運送部分目前已有相關單位及民間業者申請「無人機物流廊道」試驗計畫推動中，目前的民航法規須再進一步完備，目前已啟動民用航空法相關規定修正程序。

交通部日前召開新春記者會時提到，交通部次長林國顯表示，因應無人機應用快速擴展，政府正以「低空經濟」為主軸推動整體制度調整，相關法規已啟動修訂作業，方向包括降低進入門檻、調整管理規範，並規劃開放部分區域進行試辦、試營運及沙盒實驗，在確保飛航安全前提下，逐步放寬地方性與特定場域的無人機飛行與運作。

隨著無人載具產業應用日益多元，從農業監測、空拍攝影、建物檢測到物流運輸與軍事用途，市場需求持續擴大。林國顯指出，為支撐產業發展動能，制度面必須同步跟進。

目前整體法規修正方向已完成初步盤整，但低空經濟後續可能衍生的管理與運作議題，仍由民航局與跨部會持續研議中，未來將會透過試點與實驗機制，逐步建立運作模式。

民航局說明，現行無人機管理以兼顧產業發展與飛航安全為原則，商業應用如空拍、農噴、設施巡檢與競賽活動等，已無嚴格限制，並建置24小時線上申請系統，以提升行政效率。

在物流運輸方面，已有公私部門推動「無人機物流廊道」試驗計畫。針對常態化運輸，因涉及機型、載重與任務差異，現行法規仍待完善，民航局已啟動《民用航空法》修正作業，盤點運送資格、裝備性能、空域管理、任務管制及責任保險等制度，目標建立兼具安全與彈性的管理架構。

無人機 民航局 空拍

延伸閱讀

情人節甜蜜爆表！219對登記結婚 無人機閃耀維港助興

國造反無人機系統正式需求規格遲未發布 中科院先推薦外商產品

南韓調查無人機越界 北韓金與正：若再犯將反制

深圳4.8米闊順豐送貨無人機鬧市墜落 網友憂安全問題

相關新聞

諮詢患者增2成…年前減重瘦瘦針夯 亂用恐愈減愈胖

新春過年，不管尾牙春酒宴或過年團圓飯，外型明顯瘦身有成的人，都會被問一句「你打了沒？」腸泌素減重藥物、針劑上市後，掀起搶...

除夕返鄉 國道9處易塞、東部變濕冷

今天就是除夕，國道預期仍有返鄉車潮，南下交通量為平常的一點一倍，交通部高公局預估，國道將有包含國一楊梅—新竹、彰化系統—...

打瘦瘦針抑制食欲 停藥「都回來了」…有人甚至「自動導航」進食

社群媒體常見打「瘦瘦針」分享，輕鬆打針就降低食慾，減重效果顯著；但有人是因為血糖過高而在醫師建議下使用，結果意外瘦身；不...

財神在找你？大樂透頭獎摃龜 今上看1.2億元

春節期間大樂透天天開獎，昨晚開獎的大樂透頭獎摃龜，台灣彩券公司表示，今晚開獎的大樂透頭獎上看一點二億元；除了大樂透，今晚...

東北季風擾除夕 吳德榮：下午變天北部轉雨又降溫 低溫探1字頭

今天除夕，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，下午起東北季風南下，北...

不斷更新／除夕團圓今估有南下車潮 避開國道9地雷路段

（5:30更新）

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。