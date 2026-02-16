低空經濟規劃 民航局：無人機物流啟動試驗

對於無人機的低空經濟規劃，民航局表示，貨物運送部分目前已有相關單位及民間業者申請「無人機物流廊道」試驗計畫推動中，目前的民航法規須再進一步完備，目前已啟動民用航空法相關規定修正程序。

交通部日前召開新春記者會時提到，交通部次長林國顯表示，因應無人機應用快速擴展，政府正以「低空經濟」為主軸推動整體制度調整，相關法規已啟動修訂作業，方向包括降低進入門檻、調整管理規範，並規劃開放部分區域進行試辦、試營運及沙盒實驗，在確保飛航安全前提下，逐步放寬地方性與特定場域的無人機飛行與運作。

隨著無人載具產業應用日益多元，從農業監測、空拍攝影、建物檢測到物流運輸與軍事用途，市場需求持續擴大。林國顯指出，為支撐產業發展動能，制度面必須同步跟進。

目前整體法規修正方向已完成初步盤整，但低空經濟後續可能衍生的管理與運作議題，仍由民航局與跨部會持續研議中，未來將會透過試點與實驗機制，逐步建立運作模式。

民航局說明，現行無人機管理以兼顧產業發展與飛航安全為原則，商業應用如空拍、農噴、設施巡檢與競賽活動等，已無嚴格限制，並建置24小時線上申請系統，以提升行政效率。

在物流運輸方面，已有公私部門推動「無人機物流廊道」試驗計畫。針對常態化運輸，因涉及機型、載重與任務差異，現行法規仍待完善，民航局已啟動《民用航空法》修正作業，盤點運送資格、裝備性能、空域管理、任務管制及責任保險等制度，目標建立兼具安全與彈性的管理架構。